Altavilla Silentina: “tante segnalazioni di furti e poche denunce”. A InfoCilento parla il sindaco, Cembalo

E’ allarme furti in tutto il territorio, eppure ad Altavilla Silentina, nonostante le tante segnalazioni di furti e tentativi di furti, diffuse tramite i social network, le denunce che di fatto arrivano in Caserma restano poche. I cittadini lamentano l’emergenza, si dicono preoccupati, lanciano l’allarme davanti a situazioni sospette e ai furti subiti, ma non denunciano alle forze dell’ordine. Lo aveva fatto sapere già il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, diversi mesi fa, durante un tavolo tecnico sulla sicurezza avvenuto alla presenza del Sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo.

Poche denunce, ma tante segnalazioni

Sono pochissime le denunce di furti ad Altavilla Silentina, giunte alle Forze dell’Ordine dall’inizio dell’anno, troppo poche per ritenere la situazione un’emergenza e potenziare la sicurezza. A fare il punto della situazione, invitando i cittadini a denunciare e rendendo noto che il Comune ha investito 150.000 euro per il potenziamento dei dispositivi di videosorveglianza, il sindaco Cembalo ai microfoni di InfoCilento.

Il primo cittadino ha sottolineato anche che la chiusura della Caserma della frazione di Borgo Carilla ha portato ad una riduzione dei carabinieri in servizio sul territorio e che il Comune, di recente, ha incrementato la Polizia Municipale.