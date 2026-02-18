Ladri in azione a Campagna, ma i colpi falliscono

Ladri in azione a Campagna dove ignoti hanno cercato di colpire due diverse attività commerciali situati in zona Galdo. Nel mirino dei malviventi sono finiti un distributore di metano e un’azienda specializzata nella commercializzazione di carni, entrambe posizionate strategicamente a ridosso dell’Autostrada A2 del Mediterraneo.

La vicinanza all’arteria autostradale, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata scelta dai criminali per garantirsi una via di fuga rapida dopo l’azione.

Dinamica degli eventi e fallimento del colpo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri sono entrati in azione durante le ore notturne, approfittando dell’assenza di personale all’interno delle strutture. Nonostante il tentativo di forzare gli ingressi o i sistemi di sicurezza, l’operazione non è andata a buon fine. Per cause ancora in corso di accertamento, il gruppo è stato costretto ad abbandonare il colpo e a dileguarsi prima di riuscire a sottrarre la refurtiva. Al momento non si registrano danni ingenti alle strutture coinvolte.

Indagini in corso e analisi della videosorveglianza

Sul luogo dei tentati furti sono intervenuti prontamente i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, coordinati dal capitano Greta Gentili. I militari hanno effettuato i rilievi necessari e hanno dato il via alle indagini per risalire all’identità dei responsabili. L’attività investigativa si sta concentrando sull’acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili all’identificazione dei malviventi.

Monitoraggio del territorio e possibili collegamenti

L’attenzione delle forze dell’ordine resta massima su tutta l’area di Galdo, un quadrante già interessato in passato da episodi simili. Gli inquirenti non escludono che i due tentativi di furto possano essere stati messi a segno dallo stesso gruppo criminale.