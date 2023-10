Altavilla Silentina, giostrine vandalizzate, dal comune chiedono di risarcire i danni

Un gruppo di ragazzini ha vandalizzato il parco giochi sito in località Cerrelli di Altavilla Silentina.

Il parco, sito nello spazio retrostante alle scuole elementari della frazione, è stato raggiunto dai giovani che si sono scagliati contro le giostrine per bambini senza un motivo, molto probabilmente per il solo e discutibile gusto di trasgredire alle regole e di distruggere un bene pubblico.

La dinamica rilevata dalle telecamere di video-sorveglianza

Le giostrine sono state prese a calci e devastate con violenza e sono state completamente rovinate.

Dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cembalo, hanno fatto sapere che, per fortuna, i dispositivi di videosorveglianza attivi nella zona sono riusciti a catturare tutte le immagini della folle e insensata azione dei ragazzini.

Un invito rivolto alle famiglie dei giovani vandali

Alle famiglie dei giovani vandali, a quanto pare del posto, è stato rivolto l’invito a contattare gli stessi amministratori, la polizia municipale o le assistenti sociali in servizio presso il comune per quantificare e risarcire i danni o per proporsi di ripristinare, a proprie spese, quanto rovinato dai ragazzini.

Quanto accaduto sarà comunque segnalato alle forze dell’ordine come atto dovuto, ma l’azione risarcitoria evitarebbe conseguenze legali ben più gravi per chi ha commesso il reato.

“Non tollereremo ancora” hanno fatto sapere dall’ente.