Altavilla Silentina, messa in sicurezza degli incroci Falagato e Madonnina. Incontro in Provincia

Produttivo incontro, nei giorni scorsi, tra i rappresentanti della Provincia di Salerno, presieduta da Franco Alfieri, e gli amministratori di Altavilla Silentina che hanno discusso dell’importanza di intervenire sulle strade provinciali del territorio e, in particolare, nei pressi di due incroci di Altavilla Silentina molto pericolosi e in cui sono avvenuti, anche a causa della scarsa visibilità, diversi incidenti.

L’incontro in Provincia

L’incontro si è tenuto a a Salerno, presso Palazzo Sant’Agostino, gli incroci in questione sono quelli di località Falagato e quello noto come “incrocio Madonnina”, si tratta di strade molto trafficate in quanto collegano Altavilla Silentina alle altre realtà limitrofe.

A partecipare all’incontro con i vertici della provincia sono stati il sindaco, Francesco Cembalo, accompagnato da alcuni assessori e consiglieri della sua amministrazione e dal responsabile dell’area tecnica del comune, tutti hanno sottolineato la necessità di mettere in sicurezza le strade provinciali che attraversano Altavilla Silentina, strade diventate tristemente note nel tempo per l’alto numero di incidenti che vi sono avvenuti, alcuni, purtroppo, dall’esito tragico.

Le rassicurazioni del Presidente Franco Alfieri

Il presidente Alfieri ha assicurato che la Provincia di Salerno si impegnerà a stanziare, prossimamente, 126.000 euro proprio per permettere gli interventi presso gli incroci in questione con lo scopo di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e di garantire loro una viabilità ottimale.