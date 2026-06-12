Alta Velocità: ripristinato il Frecciarossa Milano-Sapri per pendolari e turisti

È ufficiale: il treno Frecciarossa n. 9515 e il suo corrispettivo di ritorno sono stati ripristinati. Una notizia che fa respirare il comparto turistico e i tantissimi viaggiatori che usufruiscono della tratta ad alta velocità tra il capoluogo lombardo e le splendide località costiere campane.

Ecco i punti chiave del provvedimento e le reazioni del territorio:

Treni ripristinati: Il Frecciarossa 9515 (Milano-Sapri) e il Frecciarossa 9552 (Sapri-Milano).

Il Frecciarossa 9515 (Milano-Sapri) e il Frecciarossa 9552 (Sapri-Milano). I beneficiari: Pendolari, turisti e albergatori esprimono grande soddisfazione.

Pendolari, turisti e albergatori esprimono grande soddisfazione. Il ruolo dei consumatori: Il Codacons è fiero di aver contribuito a questo importante risultato.

I dettagli della tratta ad alta velocità Milano – Sapri

L’intervento del CODACONS in favore del ripristino del servizio era arrivato solo 3 giorni fa. Si tratta del treno FRECCIAROSSA n. 9515 delle ore 7:10 che, partendo da Milano Centrale, arrivava fino a Sapri, garantendo fermate strategiche nelle principali località del Cilento:

Agropoli

Vallo della Lucania

Pisciotta-Palinuro

Centola-Marina di Camerota

Sapri

Le stesse identiche tratte erano servite dal FRECCIAROSSA 9552 diretto a Milano Centrale, con partenza da Sapri alle ore 16:00. Oggi, dagli organi di stampa, arriva la conferma ufficiale: il treno è stato ripristinato.

L’associazione dei consumatori rivendica con orgoglio il pressing fatto nelle scorse ore per sbloccare la situazione logistica, tendendo la mano alle istituzioni regionali e ferroviarie per il futuro.

“Ringraziamo a nome dei pendolari, dei turisti e degli operatori dei servizi turistici quanti si sono interessati a questo problema e sono intervenuti, ciascuno nel proprio ambito, per la risoluzione positiva di questa difficoltà” — Avv. Matteo Marchetti, Presidente Codacons Campania

Marchetti ha poi continuato sottolineando l’importanza dell’associazione sul territorio:

“Questo a dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che la presenza del Codacons nella nostra società è una condicio sine qua non e per questo continueremo a batterci per difendere i diritti di utenti e consumatori monitorando continuamente l’efficienza dei servizi.

Siamo pronti a farlo a fianco della Regione e delle Ferrovie se lo vorranno, e non solo di fronte, dando così garanzia di presenza continua sul territorio e di esso controllo costante, di cui possono essere certi sia i turisti – che già lo sono visti i contatti quotidiani che abbiamo con loro – ma anche gli operatori turistici con cui non possiamo non condividere la difesa delle attrattività del territorio”.

La Regione Campania finanzierà il prolungamento del sulla tratta Milano–Salerno. Un collegamento strategico per il Cilento e il Golfo di Policastro e per tutta la fascia meridionale della Campania, fondamentale per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo turistico del territorio.

Si tratta di una misura a cui tengo molto: fu avviata nel 2017 quando, da Assessore regionale al Turismo, su mia proposta fu approvata la delibera che introdusse il potenziamento dei collegamenti ferroviari come leva per la valorizzazione turistica del territorio, con risultati positivi già nella fase sperimentale.

Un ringraziamento alla Giunta regionale per la conferma del servizio da me avviato, che continua a rappresentare un’opportunità concreta per il nostro territorio, conclude.