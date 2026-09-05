Almanacco di sabato 5 settembre 2026: meteo, eventi, santo del giorno e curiosità nel Cilento e provincia di Salerno

Sabato 5 settembre 2026 è il 248° giorno dell’anno: mancano 117 giorni alla fine del 2026. Una giornata che si preannuncia calda e soleggiata su tutto il territorio salernitano, con il Cilento pronto ad accogliere il pubblico tra teatro, sagre e feste di paese. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dal meteo agli eventi in programma, passando per il santo del giorno e le curiosità storiche legate a questa data.

Meteo, provincia di Salerno: sabato di sole e caldo anomalo

Il weekend si apre all’insegna del caldo fuori stagione, complice l’anticiclone africano che da giorni domina il Sud Italia. Le previsioni per venerdì 4 e sabato 5 settembre indicano cielo sereno e temperature massime ben oltre i 35 gradi, in un contesto che vede l’anticiclone africano protagonista per diversi giorni, con un weekend che si profila stabile, soleggiato e molto caldo.

Nel dettaglio, per Salerno città le previsioni indicano per sabato 5 settembre una massima di 32°C e una minima di 23°C, con venti tra gli 11 e i 29 km/h. Condizioni di stabilità che dovrebbero interessare l’intera provincia, dalla costa cilentana all’entroterra, favorendo giornate di mare e di attività all’aperto.

Come sempre, per il Cilento e per le zone interne (Vallo di Diano, Alburni) consigliamo di verificare l’aggiornamento meteo nelle 24-48 ore precedenti, poiché le previsioni a più giorni possono subire variazioni locali, soprattutto nelle aree collinari e montane.

Eventi in Cilento e provincia di Salerno del 5 settembre

Un sabato ricco di appuntamenti tra cultura, musica e tradizione gastronomica:

VeliaTeatro Festival – Rodio (Cilento) : alle ore 20:30 in Piazza Vittoria va in scena uno degli appuntamenti più attesi della rassegna dedicata alle espressioni tragiche e comiche del teatro antico, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

: alle ore 20:30 in Piazza Vittoria va in scena uno degli appuntamenti più attesi della rassegna dedicata alle espressioni tragiche e comiche del teatro antico, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Festa nel Bosco del Getsemani – Capaccio Paestum : apertura stand alle ore 20:00 e inizio spettacoli alle 21:00, nella suggestiva cornice del Bosco del Getsemani, primo di quattro appuntamenti che proseguiranno anche il 6, 12 e 13 settembre.

: apertura stand alle ore 20:00 e inizio spettacoli alle 21:00, nella suggestiva cornice del Bosco del Getsemani, primo di quattro appuntamenti che proseguiranno anche il 6, 12 e 13 settembre. Festa della Birra – Sala Consilina : ultima delle quattro serate musicali gratuite in Piazzetta Trinità, tra birra, specialità gastronomiche italiane e bavaresi e musica dal vivo.

: ultima delle quattro serate musicali gratuite in Piazzetta Trinità, tra birra, specialità gastronomiche italiane e bavaresi e musica dal vivo. Profumo di Bufala – Cerrelli di Altavilla Silentina: nel weekend prosegue la quarta edizione della rassegna dedicata alla mozzarella di bufala e ai prodotti caseari tipici del territorio, con serate in programma fino al 6 settembre.

Il Santo del giorno: Santa Teresa di Calcutta

Il 5 settembre la Chiesa cattolica ricorda Santa Teresa di Calcutta (al secolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu), religiosa albanese naturalizzata indiana, fondatrice delle Missionarie della Carità e Premio Nobel per la Pace, canonizzata da Papa Francesco nel 2016. Nata in Albania, dedicò la propria vita al servizio dei più poveri e dei malati di Calcutta, fondando le congregazioni delle Missionarie e dei Missionari della Carità.

Nello stesso giorno il Martirologio Romano ricorda anche altri santi e martiri, tra cui i santi Aconzio, Nonno, Ercolano e Taurino, martiri, e san Quinto, venerato a Capua in Campania — quest’ultimo un legame diretto con la nostra regione.

Accadde oggi, 5 settembre: un giorno nella storia

Diversi gli eventi storici legati a questa data:

1666 – Si spegneva a Londra il Grande Incendio che per tre giorni aveva devastato la città, distruggendo migliaia di edifici, tra cui la Cattedrale di St. Paul.

– Si spegneva a Londra il Grande Incendio che per tre giorni aveva devastato la città, distruggendo migliaia di edifici, tra cui la Cattedrale di St. Paul. 1914 – Prima guerra mondiale: iniziava la prima battaglia della Marna, a nord-est di Parigi, quando la 6ª Armata francese del generale Michel Joseph Maunoury attaccò le forze tedesche in avanzata verso la capitale, in uno scontro che avrebbe coinvolto oltre due milioni di soldati.

– Prima guerra mondiale: iniziava la prima battaglia della Marna, a nord-est di Parigi, quando la 6ª Armata francese del generale Michel Joseph Maunoury attaccò le forze tedesche in avanzata verso la capitale, in uno scontro che avrebbe coinvolto oltre due milioni di soldati. 1939 – Seconda guerra mondiale: gli Stati Uniti dichiaravano la propria neutralità nel conflitto appena scoppiato in Europa.

– Seconda guerra mondiale: gli Stati Uniti dichiaravano la propria neutralità nel conflitto appena scoppiato in Europa. 1972 – Alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, un commando terroristico palestinese faceva irruzione nel villaggio olimpico, dando inizio a quello che sarebbe passato alla storia come il “massacro di Monaco”.

– Alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, un commando terroristico palestinese faceva irruzione nel villaggio olimpico, dando inizio a quello che sarebbe passato alla storia come il “massacro di Monaco”. 1997 – Moriva a Calcutta Madre Teresa, pochi giorni dopo la scomparsa di Lady Diana.

Tra le curiosità, il 5 settembre è anche il giorno di nascita di personaggi celebri come Freddie Mercury (1946), leggendario frontman dei Queen, e del patriota italiano Goffredo Mameli (1827), autore del testo dell’inno nazionale.

Un pensiero, in chiusura, va a chi vive momenti di difficoltà: ricordare la storia significa anche riconoscere il valore della solidarietà, tema che accomuna idealmente la figura di Santa Teresa di Calcutta a questa giornata.

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