Eboli, tentata rapina in farmacia: farmacista affronta il rapinatore armato di coltello e sventa il colpo

Momenti di grande tensione alla farmacia Cristofano, in piazza della Repubblica ad Eboli, dove un tentativo di rapina è stato sventato grazie alla reazione coraggiosa del dottor Giacomo Di Lorenzo. Il malvivente, un giovane di origini magrebina di età compresa tra i 20 e i 25 anni e armato di coltello, ha fatto irruzione intimando al personale di consegnare il denaro custodito nelle casse.

Minuti di terrore in piazza della Repubblica

L’episodio intorno alle 19.30, si è consumato rapidamente anche grazie a una circostanza favorevole: in quel momento all’interno dell’esercizio non vi era una grande affluenza di persone, limitando così i rischi per il pubblico. Presenti sul posto anche due dottoresse, rimaste profondamente spaventate dalla violenza della minaccia.

La reazione del dottor Di Lorenzo e la colluttazione

Di fronte all’intimazione del rapinatore, il dottor Di Lorenzo non ha esitato a intervenire, affrontando direttamente il giovane. Tra i due è nata una colluttazione, come spiegato dallo stesso professionista, una reazione decisa che ha disorientato il malvivente impedendogli di portare via alcunché. Sono caduti vari oggetti e contenitori con farmaci sul pavimento.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia municipale e i carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul posto, riuscendo a bloccare il giovane nordafricano e ad assicurarlo alla giustizia.

Il responsabile è stato condotto in caserma per le operazioni di identificazione e per l’espletamento di tutte le procedure di rito previste dalla legge.