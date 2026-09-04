Battipaglia, tenta di disfarsi dell’hashish alla vista della Polizia: arrestato

La sera del 3 settembre, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità marocchina, sorpreso in possesso di hashish già suddiviso in dosi e pronto per la cessione.

L’intervento della Polizia di Stato e il tentativo di fuga

L’operazione si è svolta nell’ambito delle consuete attività di pattugliamento e monitoraggio delle zone più a rischio della città. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha cercato repentinamente di disfarsi di un pacchetto di sigarette, gettandolo via per evitare il controllo. Il gesto non è però sfuggito al personale della Polizia di Stato, che ha immediatamente recuperato l’oggetto e bloccato il soggetto.

Il sequestro della sostanza stupefacente e del bilancino

L’ispezione del pacchetto di sigarette ha permesso di recuperare undici involucri contenenti complessivamente circa 28 grammi di hashish. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire nella disponibilità dell’indagato anche un bilancino elettronico di precisione, strumento ritenuto fondamentale per il confezionamento delle singole dosi destinate al mercato locale.

Alla luce degli elementi raccolti e della presunta finalità di spaccio della sostanza, l’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.