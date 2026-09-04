Polla, grave piastrinopenia: bimbo di 2 anni trasferito d’urgenza in eliambulanza a Napoli

Un improvviso e severo quadro clinico ha reso necessario il trasporto sanitario d’urgenza per un bambino di soli due anni, inizialmente ricoverato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Il piccolo, a cui è stata diagnosticata una grave piastrinopenia, è stato trasferito in eliambulanza all’azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli per ricevere cure specialistiche e sottoporsi a indagini diagnostiche approfondite. Le notizie giunte nelle ultime ore confermano fortunatamente un quadro clinico in costante miglioramento, rassicurando la comunità locale e i familiari che hanno vissuto momenti di profonda apprensione.

Il ricovero a Polla e la decisione del trasferimento d’urgenza

Il bambino si trovava ricoverato all’interno del reparto di Pediatria del presidio ospedaliero del Vallo di Diano quando i parametri ematici hanno evidenziato una drastica e pericolosa diminuzione dei livelli ematici. Fronteggiando una patologia che richiede un monitoraggio di alta specializzazione, l’équipe medica del “Luigi Curto” ha tempestivamente predisposto il protocollo di trasferimento assistito. L’intervento dell’elisoccorso ha consentito di abbattere i tempi di percorrenza verso il capoluogo campano, garantendo al paziente un passaggio rapido e in piena sicurezza tra le due strutture sanitarie.

Cos’è la piastrinopenia infantile e come si interviene

La piastrinopenia (o piastrinopenia) è una condizione medica caratterizzata da una concentrazione di piastrine nel sangue inferiore ai valori normali. Negli individui in età pediatrica, questo calo può manifestarsi in forma acuta, spesso in seguito ad infezioni virali o per dinamiche di natura autoimmune. Le piastrine svolgono un ruolo fondamentale nel processo di coagulazione del sangue; per questa ragione, una loro forte riduzione espone al rischio di emorragie e richiede un tempestivo inquadramento diagnostico in centri di ematologia pediatrica dotati di terapie mirate.

Le condizioni attuali e il rientro dell’allarme

Giunto presso l’ospedale Vanvitelli di Napoli, il piccolo è stato immediatamente preso in carico dai medici specialisti. I trattamenti somministrati e il monitoraggio continuo hanno permesso di stabilizzare la situazione clinica. Stando a quanto si apprende dalle ultime notizie sanitarie, il bambino risponde positivamente alle cure e le sue condizioni generali registrano un progressivo miglioramento, facendo rientrare la fase di emergenza che aveva tenuto in ansia l’intero territorio valdianese.