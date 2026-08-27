Almanacco del 27 agosto: meteo, eventi, santo del giorno e notizie dalla provincia di Salerno

Giovedì 27 agosto 2026 è il 239° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 126 giorni alla fine del 2026. Si continua a vivere il cuore dell’estate cilentana, tra ultime settimane di vacanza, sagre di fine agosto e temperature che restano ben sopra la media stagionale in tutta la provincia di Salerno.

Meteo in provincia di Salerno

La giornata di domani si apre all’insegna del caldo intenso e del cielo sereno o poco nuvoloso. Le previsioni indicano una temperatura massima di circa 32°C e una minima di 25°C, con probabilità di pioggia pressoché nulla (intorno al 5%). Resta attiva l’allerta della Protezione Civile per le ondate di calore in Campania, valida dal 27 al 30 agosto: il caldo africano continuerà a farsi sentire anche nei prossimi giorni, con punte previste ancora più elevate nel weekend. Si raccomanda di evitare le ore più calde all’aperto e di prestare particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Eventi in provincia di Salerno

Non manca l’offerta di eventi per chi vuole trascorrere la serata di giovedì 27 agosto tra musica, sagre e spettacoli:

Tortorella – piazza San Vito: concerto gratuito di una storica band italiana, cinquant’anni di successi dal vivo nel cuore del Cilento.

– piazza San Vito: concerto gratuito di una storica band italiana, cinquant’anni di successi dal vivo nel cuore del Cilento. Serre – piazza Ennio d’Aniello: concerto gratuito di un pianista e cantautore calabrese, Premio Tenco, per la rassegna estiva.

– piazza Ennio d’Aniello: concerto gratuito di un pianista e cantautore calabrese, Premio Tenco, per la rassegna estiva. Salerno – Largo Barbuti: appuntamento a pagamento nell’ambito del Barbuti Salerno Festival.

– Largo Barbuti: appuntamento a pagamento nell’ambito del Barbuti Salerno Festival. San Cipriano Picentino : prosegue fino al 30 agosto la Festa del Raviolo, con il tradizionale raviolo ripieno di ricotta e ragù e la versione montanara con porcini, salsiccia e provola.

: prosegue fino al 30 agosto la Festa del Raviolo, con il tradizionale raviolo ripieno di ricotta e ragù e la versione montanara con porcini, salsiccia e provola. San Gregorio Magno: continua Baccanalia, tra cantine aperte, vino, cucina popolare e musica nel centro storico.

Santo del giorno

Il 27 agosto si celebra Santa Monica, madre di Sant’Agostino d’Ippona. Vissuta nel IV secolo, è ricordata per la sua fede tenace e per le lunghe preghiere con cui accompagnò il travagliato cammino di conversione del figlio, che sarebbe poi diventato uno dei più grandi dottori della Chiesa. Santa Monica è venerata come patrona delle madri e delle vedove.

Accadde oggi

Alcuni fatti storici legati al 27 agosto:

1776 – Battaglia di Long Island: le truppe britanniche del generale William Howe sconfiggono le forze americane guidate da George Washington.

– Battaglia di Long Island: le truppe britanniche del generale William Howe sconfiggono le forze americane guidate da George Washington. 1859 – A Titusville, in Pennsylvania, viene trivellato il primo pozzo petrolifero commercialmente redditizio della storia, dando avvio all’era del petrolio.

– A Titusville, in Pennsylvania, viene trivellato il primo pozzo petrolifero commercialmente redditizio della storia, dando avvio all’era del petrolio. 1916 – Nel corso della Prima guerra mondiale, l’Italia dichiara guerra all’Impero tedesco.

– Nel corso della Prima guerra mondiale, l’Italia dichiara guerra all’Impero tedesco. 1926 – A New York viene organizzata una parata in onore di Gertrude Ederle, prima donna ad attraversare a nuoto il Canale della Manica.

– A New York viene organizzata una parata in onore di Gertrude Ederle, prima donna ad attraversare a nuoto il Canale della Manica. 1950 – Muore a Torino lo scrittore e intellettuale Cesare Pavese.

– Muore a Torino lo scrittore e intellettuale Cesare Pavese. 1962 – Viene lanciata la sonda spaziale Mariner 2, diretta verso Venere.

Le principali notizie di oggi su InfoCilento

Ecco una rassegna delle notizie pubblicate oggi, 26 agosto, sul nostro portale:

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