Tir di pomodori si ribalta sul raccordo Avellino-Salerno: traffico in tilt

Un incidente stradale ha paralizzato la circolazione questa mattina, poco dopo le ore 7:00, lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. All’altezza dello svincolo di Fisciano, in direzione Avellino, un mezzo pesante che trasportava tonnellate di pomodori si è ribaltato, disperdendo l’intero carico lungo la carreggiata e sui margini della strada. L’episodio ha generato rallentamenti in uno degli snodi viari più frequentati.

La dinamica dell’incidente allo svincolo di Fisciano

Il veicolo commerciale ha perso il controllo mentre si trovava ad affrontare una curva particolarmente stretta del raccordo. Nel corso della manovra, la forza d’inerzia ha provocato il rovesciamento delle casse contenenti gli ortaggi, che si sono infrante violentemente contro le barriere di protezione. In pochi istanti, la sede stradale e la banchina laterale sono state invase da una vasta distesa di pomodori, rendendo il manto scivoloso e del tutto inagibile ai mezzi in transito.

Nessun ferito ma viabilità compromessa

Nonostante la gravità dell’impatto e il potenziale pericolo per i veicoli di passaggio, l’incidente non ha registrato feriti. L’autotrasportatore è riuscito a uscire dall’abitacolo completamente illeso e non sono stati coinvolti altri autoveicoli. Tuttavia, le ripercussioni sulla rete viaria locale sono state immediate: la presenza del carico sparpagliato ha ostruito la carreggiata, causando blocchi alla circolazione e code chilometriche che hanno paralizzato il traffico dei pendolari diretti verso il capoluogo irpino.

Operazioni di rimozione e ripristino della carreggiata

Sul luogo dell’evento sono intervenute le squadre di manutenzione stradale e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. I lavori di bonifica si sono rivelati lunghi e complessi a causa della polpa degli ortaggi schiacciati, che ha reso l’asfalto estremamente insidioso. Le operazioni di pulizia e lavaggio della strada proseguono per consentire la riapertura completa della tratta e il graduale ripristino del normale flusso automobilistico. Attualmente l’Anas ha disposto l’uscita obbligatoria a Fisciano.