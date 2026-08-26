Cilento

Rofrano, bovino cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Policastro e dell'elicottero del corpo a Rofrano per recuperare un bovino precipitato in un burrone. L'animale è in salvo.

Di: Maria Emilia Cobucci
Rofrano, bovino cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata di ieri nelle campagne di Rofrano dove, per cause in corso di accertamento, un bovino è precipitato in un burrone. A dare l’allarme è stato il veterinario di Laurito che, una volta informato dell’accaduto, ha immediatamente contattato i soccorsi per richiedere un intervento urgente sul posto.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Policastro

Ricevuta la segnalazione, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, guidati dal caposquadra Aldo Santoro, hanno raggiunto la zona impervia per coordinare le operazioni di recupero. La squadra di terra ha messo in atto le prime misure di sicurezza per stabilizzare la zona e garantire l’incolumità dell’animale.

Il recupero con l’elicottero e l’esito delle operazioni

Data la conformazione del terreno, si è reso necessario il supporto dell’elicottero del Corpo dei Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno imbracato il bovino, consentendone il sollevamento in sicurezza dal dirupo. Le operazioni si sono concluse con successo nel tardo pomeriggio: l’animale non ha riportato ferite gravi ed è stato tratto in salvo in buone condizioni generali di salute.

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