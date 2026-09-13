Almanacco del 13 settembre: meteo, eventi, santo del giorno e curiosità nel Cilento

Il 13 settembre è il 256º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano ormai poco più di tre mesi alla fine del 2026. Siamo nel pieno del weekend che segna, secondo le tendenze meteorologiche, la fine della lunga ondata di caldo che ha caratterizzato l’estate anche al Sud Italia. Una giornata che nel Cilento si preannuncia particolarmente vivace, tra gli ultimi appuntamenti di importanti festival estivi, sagre di prodotti tipici e la tradizionale devozione del calendario liturgico. Ecco tutti i dettagli nell’almanacco di InfoCilento.

Meteo: previsioni per la provincia di Salerno

Il weekend del 12-13 settembre segna secondo le tendenze meteo un cambiamento significativo, con la fine dell’ondata di calore anomalo che ha interessato anche il Sud Italia, accompagnata dalla possibilità di qualche temporale. Nei giorni immediatamente precedenti, il quadro generale per la provincia di Salerno ha mostrato cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino, con schiarite ampie e tempo soleggiato nel pomeriggio, temperature massime comprese tra i 30 e i 35 gradi nelle zone costiere. Con l’arrivo del weekend, tuttavia, la circolazione atmosferica dovrebbe cambiare regime, portando aria più fresca e una maggiore instabilità, con possibili rovesci soprattutto nelle zone interne e montuose del Cilento, dell’Alburni e del Vallo di Diano.

Eventi nel Cilento e provincia di Salerno

Il 13 settembre chiude un fine settimana particolarmente ricco di appuntamenti nel territorio cilentano:

Viviamocilento 2026 – Acciaroli (Pollica): ultimo giorno del festival dedicato allo slow living, giunto al gran finale dopo tre giornate di musica, incontri culturali e degustazioni legate alla Dieta Mediterranea. Sul palco si sono alternati artisti come Fabrizio Bosso, Stefano Fresi ed Edoardo Prati.

ultimo giorno del festival dedicato allo slow living, giunto al gran finale dopo tre giornate di musica, incontri culturali e degustazioni legate alla Dieta Mediterranea. Sul palco si sono alternati artisti come Fabrizio Bosso, Stefano Fresi ed Edoardo Prati. Ficus in Tabula – Ottati: si chiude la quarta edizione della manifestazione dedicata al fico dottato, tra show cooking, pastry show e passeggiate gastronomiche nel Convento dei Domenicani.

si chiude la quarta edizione della manifestazione dedicata al fico dottato, tra show cooking, pastry show e passeggiate gastronomiche nel Convento dei Domenicani. Lo Scazzatiello Castellese – Castel San Lorenzo: ultima serata della XIV edizione, con musica popolare del gruppo I Valcalore e le specialità gastronomiche a base del celebre piatto tradizionale locale.

ultima serata della XIV edizione, con musica popolare del gruppo I Valcalore e le specialità gastronomiche a base del celebre piatto tradizionale locale. Agenda Dialoghi Mediterranei – Centola: in programma per il pomeriggio una passeggiata al Borgo Medievale di San Severino, con partenza alle 18 e arrivo alla Biblioteca Chiefallo alle 19.

in programma per il pomeriggio una passeggiata al Borgo Medievale di San Severino, con partenza alle 18 e arrivo alla Biblioteca Chiefallo alle 19. Festa nel Bosco del Getsemani – Capaccio Paestum: ultima giornata della kermesse di fine estate immersa nel verde, con stand gastronomici, spettacoli e area bimbi.

ultima giornata della kermesse di fine estate immersa nel verde, con stand gastronomici, spettacoli e area bimbi. Mediterraneo Video Festival – Ascea: si conclude la rassegna cinematografica diffusa tra diverse località del Cilento.

Nota redazionale: si raccomanda di verificare orari e programmi definitivi sui canali ufficiali dei rispettivi Comuni ed enti organizzatori, poiché sono sempre possibili variazioni dell’ultimo minuto.

Santo del giorno: San Giovanni Crisostomo

Il 13 settembre la Chiesa cattolica celebra San Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli e dottore della Chiesa. Nato ad Antiochia, fu ordinato sacerdote e si distinse per la straordinaria capacità oratoria, che gli valse l’appellativo di “Crisostomo” (bocca d’oro). Divenuto vescovo di Costantinopoli, fu un pastore attento e un instancabile predicatore, noto per la sua fermezza nel denunciare gli abusi del potere e la corruzione, anche a costo di scontrarsi con la corte imperiale. Condannato all’esilio dai suoi avversari, morì durante il viaggio di rientro nel 407. La sua memoria liturgica, originariamente fissata al 27 gennaio, è oggi celebrata il 13 settembre.

Accadde oggi: 13 settembre nella storia

Diversi gli avvenimenti storici legati a questa data:

585 a.C. – Il re di Roma Tarquinio Prisco celebra un trionfo dopo aver respinto un attacco dei Sabini.

– Il re di Roma Tarquinio Prisco celebra un trionfo dopo aver respinto un attacco dei Sabini. 533 d.C. – Il generale bizantino Belisario sconfigge i Vandali guidati da Gelimero nella battaglia di Ad Decimum.

– Il generale bizantino Belisario sconfigge i Vandali guidati da Gelimero nella battaglia di Ad Decimum. 1229 – Ögödei, figlio di Gengis Khan, viene proclamato Khan dell’Impero mongolo.

– Ögödei, figlio di Gengis Khan, viene proclamato Khan dell’Impero mongolo. 1743 – Gran Bretagna, Austria e Regno di Sardegna firmano il trattato di Worms.

– Gran Bretagna, Austria e Regno di Sardegna firmano il trattato di Worms. 1940 – Nel corso della Seconda guerra mondiale, l’Italia dà inizio all’invasione dell’Egitto, aprendo la campagna del Nordafrica.

– Nel corso della Seconda guerra mondiale, l’Italia dà inizio all’invasione dell’Egitto, aprendo la campagna del Nordafrica. 1948 – Margaret Chase Smith diventa la prima donna statunitense ad aver ricoperto un seggio sia alla Camera dei rappresentanti sia al Senato.

– Margaret Chase Smith diventa la prima donna statunitense ad aver ricoperto un seggio sia alla Camera dei rappresentanti sia al Senato. 1968 – L’Albania esce formalmente dal Patto di Varsavia.

Tra i personaggi nati in questo giorno figurano l’architetto giapponese Tadao Andō, l’attrice Cristiana Capotondi, l’ex calciatore e allenatore Fabio Cannavaro e lo scrittore triestino Italo Svevo.

Le notizie di ieri

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco