Spaccio a Campolongo: 21enne fermato dalla Municipale con droga e bilancino

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado lungo la fascia costiera di Eboli. Gli agenti della Polizia Municipale, impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio, hanno effettuato un nuovo intervento nella serata odierna in località Campolongo.

Fermato un 21enne all’uscita dalla pineta

Nel corso dei mirati controlli, gli operatori hanno intercettato e bloccato un cittadino rumeno, B. C., classe 2005, residente a Viggiano, in provincia di Potenza, mentre usciva a piedi dalla pineta litoranea.

Il sequestro di hashish, cocaina e bilancino

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e un involucro contenente circa un grammo di cocaina, oltre a un bilancino elettronico di precisione. Il materiale è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.

Droga destinata al mercato lucano

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il quantitativo rinvenuto, considerato eccedente le soglie previste per l’uso personale, sarebbe stato destinato alla successiva attività di spaccio nel territorio lucano di residenza del giovane.

La denuncia a piede libero alla Procura

Informato immediatamente dei fatti, il Pubblico Ministero di turno presso la competente Procura della Repubblica ha disposto il deferimento del 21enne all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90, per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Controlli continui sul litorale ebolitano

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza predisposto lungo il litorale ebolitano, con l’obiettivo di contrastare lo smercio di droga e le situazioni di degrado, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

Gli uomini della Polizia Municipale operano sotto il coordinamento del comandante, tenente colonnello avvocato Daniele De Sanctis, nell’ambito di un’attività di monitoraggio che prosegue quotidianamente nelle diverse aree della fascia costiera.