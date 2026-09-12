Albanella, cannabis in casa nel centro storico: scatta la denuncia

Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Stazione di Matinella ha portato alla scoperta di una coltivazione domestica di sostanze stupefacenti nel cuore di Albanella. Durante una perquisizione mirata all’interno di un’abitazione privata, i militari dell’Arma hanno rinvenuto diverse piante di cannabis, poi sottoposte a sequestro.
La perquisizione e la denuncia a piede libero
L’attività investigativa, coordinata dai carabinieri della compagnia di Agropoli, si è concentrata su un immobile situato nel centro cittadino del capoluogo albanellese. L’ispezione dei locali ha confermato l’effettiva presenza delle piante di cannabis.
A conclusione degli accertamenti di rito, la persona identificata all’interno dell’abitazione è stata deferita a piede libero alla Procura della Repubblica competete. L’intero materiale vegetale trovato nell’immobile è stato posto sotto sequestro penale per le successive analisi tecniche.