Almanacco 31 agosto 2026: meteo Salerno, eventi, santo del giorno e accadde oggi

Bentornati all’appuntamento quotidiano con l’almanacco di InfoCilento: meteo, eventi, tradizioni e curiosità per iniziare al meglio la giornata. Oggi, lunedì 31 agosto 2026, si chiude ufficialmente il mese di agosto e si avvicina il classico “ultimo weekend d’estate” prima del rientro settembrino, tra sagre di paese ancora in corso e le prime avvisaglie dell’autunno che si avvicina.

Meteo in provincia di Salerno

La giornata si apre all’insegna della stabilità su tutta la provincia di Salerno, Cilento compreso. Le previsioni indicano cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime intorno ai 30°C e minime che si attestano sui 24°C. Non sono attese precipitazioni, mentre l’afa resterà la vera protagonista delle ore centrali della giornata: consigliato restare idratati ed evitare le esposizioni prolungate al sole nelle ore più calde. Il trend delle previsioni mostra una leggera flessione delle temperature rispetto al weekend, un primo timido segnale del cambio di stagione ormai alle porte.

Eventi in provincia di Salerno

Non manca il divertimento nell’ultimo giorno di agosto. A Macchia di Montecorvino Rovella prosegue fino a stasera la Festa della Porchetta, Lagane e Ceci, tra piatti della tradizione contadina e musica dal vivo. A Salerno città continua invece la rassegna Arena Arbostella, con spettacoli gratuiti in programma fino al 3 settembre nel piazzale del Teatro Arbostella. Per chi cerca sagre nell’entroterra, restano validi diversi appuntamenti enogastronomici diffusi tra i borghi del Cilento e delle aree interne salernitane: come sempre consigliamo di verificare orari e conferme direttamente presso gli organizzatori locali.

Santo del giorno

Oggi la Chiesa cattolica ricorda San Raimondo Nonnato, religioso spagnolo dell’Ordine della Mercede vissuto nel XIII secolo. Il suo appellativo “Nonnato” deriva dal fatto di essere venuto alla luce tramite un intervento chirurgico dopo la morte della madre. Missionario in Algeria, fu catturato e sottoposto a dure sofferenze pur di impedirgli di continuare a predicare e a sostenere i prigionieri cristiani. Tornato in patria, papa Gregorio IX lo nominò cardinale poco prima della sua morte, avvenuta proprio il 31 agosto del 1240.

Accadde oggi: 31 agosto nella storia

Diversi gli eventi che hanno segnato questa data nel corso dei secoli:

1864 – Durante la Guerra di secessione americana, le truppe dell’Unione guidate dal generale Sherman lanciano l’assalto ad Atlanta.

– Durante la Guerra di secessione americana, le truppe dell’Unione guidate dal generale Sherman lanciano l’assalto ad Atlanta. 1886 – Un violento terremoto colpisce Charleston, in South Carolina, causando un centinaio di vittime.

– Un violento terremoto colpisce Charleston, in South Carolina, causando un centinaio di vittime. 1888 – A Londra viene ritrovato il corpo di Mary Ann Nichols, la prima vittima attribuita a Jack lo Squartatore.

– A Londra viene ritrovato il corpo di Mary Ann Nichols, la prima vittima attribuita a Jack lo Squartatore. 1897 – Thomas Edison brevetta il cinetoscopio, uno dei precursori della moderna cinepresa.

– Thomas Edison brevetta il cinetoscopio, uno dei precursori della moderna cinepresa. 1991 – Il Kirghizistan dichiara la propria indipendenza dall’Unione Sovietica.

– Il Kirghizistan dichiara la propria indipendenza dall’Unione Sovietica. 1997 – Lady Diana Spencer muore in un incidente stradale a Parigi, in un evento che scosse l’opinione pubblica mondiale.

Le notizie di ieri

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