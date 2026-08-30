Tragedia sul litorale viterbese: morto manager Silvano Loia, era originario di Sant’Angelo a Fasanella

Un dramma colpisce anche la comunità degli Alburni. Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way originario di Sant’Angelo a Fasanella e compagno della nota attrice Francesca Neri, è deceduto annegato nel tratto di mare compreso tra Tarquinia e Montalto di Castro, lungo la litoranea viterbese. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, lasciando sgomenti i familiari, il paese d’origine nel cuore del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e i colleghi dell’azienda radiotelevisiva di Stato.

La dinamica dell’incidente e le ricerche sul litorale

L’allarme è scattato intorno alle ore 11 di ieri mattina sulla spiaggia in località Sant’Agostino, nel territorio comunale di Tarquinia. Loia si era immerso in acqua per fare un bagno senza però fare più ritorno a riva. Notando il prolungarsi dell’assenza, il gruppo di amici che si trovava con lui ha allertato immediatamente i soccorsi.

La macchina delle operazioni di salvataggio si è attivata nell’immediato con un dispiegamento articolato di forze.

Le ricerche sono proseguite ininterrottamente per diverse ore. Soltanto intorno alle ore 19 il corpo senza vita del 52enne salernitano è stato individuato e recuperato a pochi metri dalla battigia a Montalto di Castro.

Il cordoglio dei vertici Rai e la vicinanza alla famiglia

La scomparsa di Silvano Loia ha destato profonda commozione nei vertici di Viale Mazzini, manifestata in una nota ufficiale condivisa insieme al ricordo di un altro dipendente scomparso, Andrea Gentili.

“Il Consiglio di Amministrazione della Rai e l’Amministratore delegato Giampaolo Rossi esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Silvano Loia e Andrea Gentili. Rivolgono un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, Francesca Neri, alle famiglie di Silvano e Andrea e a tutti i loro cari, partecipando con sincera commozione a questo momento di grande dolore”.

La notizia ha raggiunto rapidamente anche il comprensorio degli Alburni, dove la famiglia Loia mantiene salde radici, unendo le comunità locali al dolore dei familiari e della compagna Francesca Neri.