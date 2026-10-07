Allerta meteo gialla in Campania: in arrivo temporali e vento

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale relative agli scenari meteorologici previsti e alla loro evoluzione, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo. L’avviso sarà valido dalle ore 00:00 fino alle ore 15:00 di domani, giovedì 8 ottobre, su una parte del territorio regionale.

Le zone interessate dal bollettino di criticità

L’allerta meteo riguarda nello specifico quattro aree del territorio regionale:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole del Golfo e Area Vesuviana;

Piana campana, Napoli, Isole del Golfo e Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese;

Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio (con fenomeni attesi soprattutto sull’Alto Sannio).

Previsioni meteo: rovesci, forte vento e grandinate

Nelle aree indicate si prevedono locali rovesci e temporali che potranno assumere, puntualmente, moderata intensità. Le manifestazioni temporalesche saranno caratterizzate da un’elevata incertezza previsionale e da una rapida evoluzione. I fenomeni meteorologici potranno essere accompagnati da intense raffiche di vento, fulmini e grandinate, con conseguenti possibili danni alle coperture, alle strutture provvisorie e la caduta di rami o alberi.

Rischio idrogeologico e allagamenti nelle aree urbane

Il quadro meteorologico comporta un concreto rischio idrogeologico per temporali. Si segnala il possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori e l’inondazione delle aree limitrofe, anche a causa di criticità locali.

Sono inoltre possibili:

Allagamenti di locali interrati e situati al piano terreno;

Scorrimento superficiale delle acque lungo le sedi stradali;

Rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

Occasionali fenomeni franosi e caduta massi nelle zone a elevata fragilità idrogeologica, anche come conseguenza degli effetti indotti dagli incendi boschivi che hanno interessato il territorio.

Le raccomandazioni della Protezione Civile agli Enti locali

La Protezione Civile regionale raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure strutturali e non strutturali previste dai rispettivi piani comunali. L’obiettivo è prevenire, mitigare e contrastare tempestivamente gli effetti dei fenomeni atmosferici attesi a tutela della cittadinanza.