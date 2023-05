Allarme furti nel Cilento: l’ultimo colpo nella notte ad Albanella, i dettagli

Prosegue l’allarme furti nel Cilento. L’ultimo colpo si registra in località Cappasanta di Albanella.

La ricostruzione

I ladri avrebbero agito, in alcune abitazione della zona, tra le 2:30 e le 4:30 riuscendo a portar via diversi oggetti, anche di valore.

Da quanto emerso dai dispositivi della videosorveglianza di alcune case private, sembrerebbe che l’auto utilizzata dai malviventi, una Pegeout 2008 bianca, fosse una delle auto rubate, solo pochi giorni fa, da un’azienda di Castelcivita.

La vettura sarebbe stata avvistata nel cuore della notte sia mentre percorreva la strada per raggiungere la frazione di Albanella, sia mentre risaliva carica di oggetti.

Le polemiche tra i residenti

“Non si può più vivere con la paura di essere privati delle proprie cose” hanno affermato alcuni residenti alla luce dell’ennesimo furto, nella zona, in pochissimi mesi.

I precedenti

Continua l’ondata di furti nel Cilento interno. Solo qualche giorno fa, si era registrato l’ennesimo furto.

Il colpo era stato messo a segno in una zona di confine tra la frazione Carretiello di Roccadaspide e il comune di Castelcivita.

I ladri avevano agito in tre abitazioni diverse ed erano riusciti a portare via diversi beni di valore tra cui un alto quantitativo di olio d’oliva e varie attrezzature agricole con danni ingenti per le persone derubate.