Albanella: ok all’installazione di una colonnina elettrica e di un’area da adibire ad attesa BUS

Il Comune di Albanella, guidato dal sindaco Renato Iosca, intende individuare un’area del territorio per l’installazione di ricariche elettriche e la realizzazione di piazzole di attesa Bus. Diversi proprietari di suoli del capoluogo e della periferia si sono resi disponibili alla cessione a titolo gratuito di aree per la collocazione di tali impianti.

Gli obiettivi

L’Amministrazione Comunale ritiene lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, e ha ritenuto pertanto procedere all’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree del territorio comunale.

La sicurezza urbana rappresenta per Albanella, inoltre, un elemento imprescindibile per la riqualificazione urbana del territorio; l’obiettivo dell’Ente è quello di dotare strade e piazze pubbliche di pensiline, imprescindibili per un’attesa più confortevole soprattutto per gli studenti che quotidianamente attendono lo scuolabus per poter raggiungere gli istituti scolastici.

I vantaggi della mobilità sostenibile per Albanella

L’Ente riconosce l’urgenza e la necessità di contrastare gli effetti sulla salute legati alle emissioni di inquinanti da parte dei mezzi di trasporto che provocano, in base ai numerosi studi di settore pubblicati, morti premature e gravi problemi di salute, oltre al bisogno di interventi ribaditi dall’Unione Europea, che ha imposto nuovi stringenti limiti alle emissioni di inquinanti.

Tra le varie iniziative volte a ridurre le emissioni in atmosfera legate al trasporto, quella di maggior impatto è considerata l’incentivazione all’uso di veicoli elettrici per la mobilità.