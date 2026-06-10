Albanella: al via la definizione agevolata dei tributi locali

Importante opportunità per i contribuenti del comune di Albanella. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Renato Iosca, ha attivato la procedura di definizione agevolata dei debiti tributari, la cosiddetta “rottamazione”, che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione fiscale beneficiando dell’azzeramento di sanzioni e interessi.

Ecco la misura

La misura riguarda i debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2025. I contribuenti potranno estinguere le proprie pendenze versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese sostenute per le procedure esecutive e cautelari e per la notificazione degli atti. Per poter accedere all’agevolazione, il debito dovrà risultare da un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025 oppure da un accertamento divenuto esecutivo entro la stessa data.

Le info utili

La definizione agevolata interessa anche le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada. In questi casi, il beneficio riguarda l’eliminazione degli interessi, comprese le maggiorazioni di mora e gli oneri di riscossione, mentre restano dovute le somme previste dalla normativa. Restano invece esclusi dalla procedura i crediti derivanti da pronunce di condanna emesse dalla Corte dei Conti.

I cittadini interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 30 giugno 2026. Successivamente il Comune, anche attraverso il concessionario incaricato della riscossione, comunicherà entro trenta giorni l’ammontare delle somme definibili e le modalità di pagamento.

Particolare attenzione è riservata ai ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi alla TARI fino al 2018 e agli accertamenti IMU fino al 2018. Per queste posizioni il termine di presentazione delle domande sarà comunicato successivamente, una volta completata la restituzione dei ruoli da parte dell’ente riscossore.

Sul sito istituzionale del Comune sono disponibili tutta la modulistica necessaria e la documentazione di approfondimento, comprese le dichiarazioni di adesione, le richieste per la definizione dei carichi pendenti, le procedure di conciliazione agevolata dei ricorsi e le istanze per la regolarizzazione di omesse dichiarazioni o versamenti.

I vantaggi

Si tratta di un’importante occasione per cittadini e imprese che intendono regolarizzare la propria posizione tributaria beneficiando delle agevolazioni previste dal provvedimento, favorendo al tempo stesso il recupero delle entrate comunali e un rapporto più diretto tra amministrazione e contribuenti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi anche all’Ufficio Tributi del Comune di Albanella