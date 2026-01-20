Agropoli, scontro sulla nomina del Vicecomandante: il consigliere Pesce contesta il decreto del Sindaco

Nuove tensioni politiche ad Agropoli sul fronte della sicurezza e dell’organizzazione del corpo di Polizia Locale. Il consigliere comunale di opposizione, Raffaele Pesce, ha contestato il recente Decreto Sindacale n. 2062 del 19 gennaio 2026, riguardante la nomina del nuovo responsabile dell’Area 8.

Pur esprimendo le proprie congratulazioni al nuovo Comandante, Maurizio Cauceglia, per l’incarico ricevuto, Pesce ha puntato il dito contro il punto n. 7 del provvedimento, in cui il Sindaco si riserva la facoltà di nominare il Vicecomandante con un atto successivo. Secondo il consigliere, tale disposizione violerebbe apertamente il Regolamento di Polizia Locale vigente.

Il nodo del regolamento

Secondo quanto riportato da Pesce, l’articolo 20 del regolamento stabilisce chiaramente che la facoltà di nominare un Vicecomandante spetti esclusivamente al Comandante, scegliendo tra gli addetti al coordinamento e controllo di categoria D. Il regolamento definisce tale incarico come “di natura fiduciaria del Comandante”, rendendo la scelta di quest’ultimo insindacabile.

“Il regolamento è vigente fino ad eventuale modifica consiliare,” incalza Pesce nella sua nota inviata anche al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio Comunale, sottolineando come l’attribuzione di tale nomina al Sindaco sia un errore procedurale.+1

Il precedente e la solidarietà a Cauceglia

Nella sua nota, il consigliere Pesce ha voluto richiamare anche i suoi passati interventi sulla gestione del comando, citando un’interrogazione del settembre 2022 relativa alla mancata conferma del precedente Comandante, il Maggiore Maurizio Cauceglia.

In quell’occasione, Pesce aveva espresso forte perplessità per una sostituzione avvenuta nonostante gli elogi pubblici ricevuti dall’ufficiale per la gestione di eventi calamitosi. Il consigliere ha ribadito la richiesta di massima trasparenza documentale su questi avvicendamenti e ha annunciato che la questione della nomina del nuovo vertice e del suo vice sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio Comunale utile.