Notte di tensioni in un bar del centro di Agropoli

Attimi di tensione questa notte nel pieno centro di Agropoli. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono vissuti momenti di forte agitazione all’interno di un bar cittadino.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Stando alle prime ricostruzioni, il disordine sarebbe scaturito dall’arrivo di due donne in evidente stato di alterazione alcolica, le quali avrebbero iniziato a creando scompiglio. La situazione ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri della locale stazione per riportare tranquillità.

Poco più tardi, un gruppo di giovanissimi ha alimentato ulteriori disordini all’interno dell’attività, arrivando a danneggiare una vetrina. La gravità dell’episodio ha costretto i titolari a chiudere l’attività per evitare che la situazione degenerasse.

L’episodio si è verificato poco prima di mezzanotte, nel corso dei festeggiamenti legati alla prima sfilata dei carri allegorici di Carnevale. L’evento si è svolto senza problemi in un clima di festa e con numerose presenze.