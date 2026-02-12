Agropoli, referendum sulla giustizia: questa mattina l’incontro al liceo “Gatto”

Questa mattina, presso la sede di via Pio X, del Liceo “Gatto” di Agropoli, si è tenuto un importante incontro con gli studenti con a tema il Referendum sulla Giustizia. Durante il dibattito sono state esposte le ragioni del sì e quelle del no per dare agli studenti gli strumenti utili a sviluppare un pensiero critico.

Gli interventi

Ospiti di rilievo hanno spiegato ai giovani l’importanza dei Referendum, della partecipazione democratica e di essere “cittadinanza attiva”. A moderare l’incontro l’Avvocato Francesco Botti, a relazionare, invece, l’Avvocato Gennaro Lo Schiavo, esponente del SI’ e il Dottore Antonio Cantillo, Giudice presso il Tribunale di Salerno, esponente del NO.

Il dibattito è stato organizzato dagli studenti Giulia di Luca e Michele Catania che hanno trovato la collaborazione del Vicepreside Marco Miracolo e della Preside Anna Vassallo. Ai microfoni di InfoCilento gli studenti, la dirigente e i relatori dell’incontro.