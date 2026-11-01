Agropoli punta al Premio Strega: accordo per la cultura e la lettura

Il Comune di Agropoli punta alla costruzione di un legame stabile con il Premio Strega. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di avviare il percorso necessario alla formalizzazione di uno specifico accordo di collaborazione o convenzione, finalizzato a inserire stabilmente nella programmazione culturale della città appuntamenti collegati al prestigioso riconoscimento letterario.

Un percorso culturale unitario per la promozione della lettura

«Tali appuntamenti consentirebbero di creare nel corso dell’anno un percorso culturale unitario capace di mettere in relazione il Settembre Culturale, la Biblioteca Comunale “Costabile Cilento”, il Palazzo Civico delle Arti e le politiche di Agropoli “Città che legge”. — fanno sapere da Palazzo di Città — La collaborazione potrebbe altresì rappresentare un’occasione per sviluppare ulteriori attività di promozione della lettura, incontri con le scuole, momenti di approfondimento presso la Biblioteca Comunale e iniziative rivolte alle giovani generazioni».

L’atto di indirizzo della Giunta Mutalipassi

La Giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha così fornito un atto di indirizzo agli uffici competenti,affinché avviino le interlocuzioni necessarie alla predisposizione e definizione di una proposta di accordo per l’organizzazione e la promozione del Premio Strega.

Il Premio costituisce uno dei più autorevoli e riconosciuti premi letterari italiani e rappresenta un punto di riferimento per la promozione della narrativa contemporanea, oltre che per la diffusione della cultura del libro e della lettura. Accanto allo storico riconoscimento dedicato alla narrativa, l’esperienza del Premio si è progressivamente ampliata attraverso iniziative dedicate ad altri ambiti della produzione culturale e letteraria, tra cui il Premio Strega Poesia e il Premio Strega Saggistica.

La sinergia con Stefano Petrocchi e il salto di qualità di Agropoli

Nel corso delle attività culturali promosse ad Agropoli è stato avviato un significativo percorso di interlocuzione con il mondo del Premio Strega, anche attraverso la presenza in città di Stefano Petrocchi. Questo incontro ha consentito di approfondire le possibili forme di collaborazione e di sviluppare l’ipotesi di costruire un rapporto stabile tra il Premio e il Settembre Culturale di Agropoli.

«Tale percorso — aggiungono dall’Ente — rappresenta un’importante opportunità per compiere un ulteriore salto di qualità nella programmazione culturale cittadina, superando la logica del singolo appuntamento e costruendo una collaborazione continuativa e riconoscibile nel tempo».