Settembre Culturale ad Agropoli: successo per Serena Bortone con “Le dirimpettaie”

Prosegue con successo la XIX edizione del “Settembre Culturale” presso la Fornace di Agropoli. Tra i momenti più attesi della rassegna, la presentazione dell’ultimo romanzo della giornalista e conduttrice televisiva Serena Bortone, intitolato “Le dirimpettaie” edito da Rizzoli. Ambientato a Roma, nel quartiere Talenti, dal boom economico degli anni Sessanta fino al Capodanno del 2000, il libro analizza i grandi stravolgimenti storici — come il referendum sul divorzio e la rivoluzione sessuale — e la velocità, spesso ben più lenta, con cui l’emancipazione penetra nelle dinamiche domestiche.

Le protagoniste e la forza della solidarietà femminile

Al centro della narrazione si trovano tre figure trasversali che condividono il pianerottolo di un condominio romano e la routine della vita familiare. Ognuna rappresenta una sfaccettatura del percorso verso l’autodeterminazione:

Gabriella: prende coscienza dell’infelicità di un matrimonio ormai privo di stimoli e trova la forza di affrancarsi, perseguendo l’indipendenza economica tramite il lavoro.

prende coscienza dell’infelicità di un matrimonio ormai privo di stimoli e trova la forza di affrancarsi, perseguendo l’indipendenza economica tramite il lavoro. Tina: originaria della provincia di Salerno, giunge nel quartiere residenziale della capitale dove riscopre il proprio eros e la propria sensualità, rivendicando il diritto di essere riconosciuta come soggetto desiderante al di là dei ruoli tradizionali.

originaria della provincia di Salerno, giunge nel quartiere residenziale della capitale dove riscopre il proprio eros e la propria sensualità, rivendicando il diritto di essere riconosciuta come soggetto desiderante al di là dei ruoli tradizionali. Maria: l’anima più enigmatica e sognatrice del gruppo, incline a improvvise sparizioni e fughe dalla realtà, segnale evidente di un’insofferenza viscerale verso le gabbie sociali dell’epoca.

Dall’incontro e dal reciproco sostegno tra Gabriella, Tina e Maria si sviluppa una solida alleanza emotiva, capace di ridefinire il loro futuro e di offrire uno spaccato del costume, della televisione, del cinema e della musica dell’Italia del secondo Novecento.

Le parole dell’autrice: dal destino imposto al valore delle radici

Durante l’appuntamento ad Agropoli, Serena Bortone ha spiegato ai microfoni di InfoCilento il senso profondo della sua opera, evidenziando il contesto storico in cui si muovono i personaggi:

“Racconta le storie delle donne e degli uomini che le stavano accompagnando in un periodo in cui l’unico destino delle donne era quello di sposarsi e fare i figli, che è una scelta ovviamente non solo condivisibile ma incoraggiabile, ma se diventa un destino, cioè l’unica possibilità che hai, ovviamente si fa, si trasforma facilmente in una prigione.”

L’autrice ha inoltre sottolineato il profondo legame personale con il Cilento e il valore simbolico delle conquiste civili ottenute nel corso degli anni:

“Oggi ricordando anche Emma Bonino e tutti i diritti che le donne hanno conquistato grazie alle battaglie di quegli anni, per me è ancora più emozionante essere qui ad Agropoli, che è un pezzo della mia terra e dove torno sempre con grande gioia perché qui ci sono una parte delle mie radici.”

Un’opera in cui si riflettono le storie di intere generazioni, come dimostra l’ampio riscontro di pubblico e critica: