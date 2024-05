Agropoli: la giornalista Serena Bortone ospite dell’anteprima del Settembre Culturale

In attesa della XVII edizione della rassegna letteraria Settembre Culturale, giovedì 20 giugno arriva in Città la giornalista Serena Bortone, noto volto televisivo alla conduzione di trasmissioni come ‘Agorà’, ‘Oggi è un altro giorno’, attualmente in onda su Rai Tre con ‘Chesarà…’ riscuotendo un enorme successo di pubblico e di critica. L’autrice presenterà, ai giardini del complesso museale ‘La Fornace’, alle ore 19, il suo primo romanzo dal titolo “A te vicino così dolce”, libro della collana ‘La Scala’ edita da Rizzoli.

La trama

Una storia d’amore e d’amicizia ambientata a Roma alla fine degli anni ’80, raccontata con una prosa graffiante e fresca, in una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto, trascinando il lettore in un vortice oscillante tra illusione e bruschi ritorni alla realtà. Un libro che consegna il ritratto di una generazione che, in fondo in fondo, ha scoperto di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere.

Il Settembre Culturale, rassegna tra le più seguite in Regione Campania, torna anche quest’anno ad Agropoli, che si fregia del titolo di ‘Città che legge’, per tutto il mese di settembre e, ancor prima di iniziare, è pronta ad accogliere una delle autrici più in vista del panorama editoriale italiano contemporaneo. L’ingresso è libero e gratuito.

Le dichiarazioni

«Ancora un prestigioso ospite della nostra rassegna che continua a crescere grazie al lavoro dell’Amministrazione e dell’associazione Campania Cultura, selezionata per il secondo anno, lo ricordiamo, anche dal Salone Internazionale del Libro di Torino nell’ambito del progetto “Luci sui festival”. – dichiara il sindaco, Roberto Mutalipassi – Siamo felici di poter vivere già a giugno, in anteprima, gli appuntamenti con la cultura che si susseguono ormai da diciassette anni».

«Siamo pronti ad accogliere la giornalista Serena Bortone – dichiara il consigliere delegato alla cultura ed ideatore della rassegna, Francesco Crispino – certi di ottenere un ottimo riscontro, visto che i suoi incontri nelle librerie e nelle rassegne d’Italia fanno registrare sempre un grande affetto ed una grande partecipazione da parte del pubblico. La macchina organizzativa della kermesse letteraria è a pieno ritmo per definire al meglio il calendario degli incontri culturali che si terranno, data l’indisponibilità momentanea del Castello Angioino Aragonese oggetto di lavori di restauro, quasi certamente nella nuova location dei giardini del complesso museale della Fornace».