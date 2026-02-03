Agropoli protagonista nello studio de “La Pennicanza”: il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio

Le Dott.sse Elvira Serra e Maria Gabriella Schettino, ospiti negli studi romani di Via Asiago 10

Ernesto Rocco
Elvira Serra e Fiorello

C’è anche Agropoli nella puntata odierna, de “La Pennicanza“, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Il programma ha confermato la sua formula vincente, fatta di comicità, attualità e improvvisazione. Protagoniste di uno scatto esclusivo accanto ai conduttori, la dottoressa Elvira Serra e la dottoressa Maria Gabriella Schettino, ospiti negli studi romani di via asiago, 10.

Il format vincente di Fiorello

Il programma va in onda nell’orario classico della “pennichella”, tanto caro allo showman siciliano, ma con la promessa — puntualmente mantenuta — di tenere ben svegli gli ascoltatori grazie alle celebri “non idee” che animano la trasmissione. La sigla è stata scritta appositamente da Lorenzo Jovanotti, mentre la produzione musicale è affidata al Maestro Cremonesi e al rapper Danti, impegnati in una continua ricerca sonora a corollario del programma.

Impossibile non citare uno dei momenti più esilaranti della puntata: l’ormai immancabile “telefonata” dell’improbabile Roberto Fico. Una raffica di chiamate surreali, dall’America’s Cup a Napoli al caffè per la Regione Campania, fino alla confusione totale su fiction, cronaca e cucina, con riferimento a Matteo Messina Denaro.

Agropoli: partiti i lavori di ristrutturazione al “Pala Di Concilio”

Un crescendo di nonsense che ha strappato risate e confermato, ancora una volta, la cifra ironica e dissacrante del programma. Un appuntamento quotidiano che continua a unire territori, voci e talenti, dal Cilento al cuore pulsante dello spettacolo italiano.

