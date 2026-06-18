Agropoli, parte il piano “Movida 2026”: controlli notturni e tolleranza zero nelle ZTL per l’estate

La Giunta Comunale di Agropoli ha ufficialmente approvato il piano di lavoro denominato “Movida 2026”. Si tratta di un provvedimento strategico mirato al potenziamento dei servizi di controllo sul territorio comunale, con un focus specifico sulla sicurezza urbana, sulla viabilità stradale e sull’incremento delle attività di vigilanza durante i turni serali e notturni. La delibera è stata adottata all’unanimità nel corso della seduta dello scorso 12 giugno 2026.

Gli obiettivi del progetto e le aree di intervento

Il piano operativo è stato predisposto dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale per rispondere alle esigenze di vivibilità del periodo estivo. Tra le finalità principali emergono la prevenzione dei fenomeni di disturbo della quiete pubblica, il contrasto all’occupazione abusiva di suolo pubblico e il monitoraggio stringente delle violazioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione sarà riservata alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle aree pedonali, dove si registra tradizionalmente un massiccio afflusso di cittadini e turisti. Gli agenti impiegheranno inoltre la strumentazione recentemente acquisita dal Comando per la misurazione del tasso alcolemico e per il rilevamento di sostanze stupefacenti. L’obiettivo complessivo è quello di migliorare la sicurezza reale sul territorio e, contemporaneamente, abbattere la percezione soggettiva di insicurezza legata all’assenza di personale di vigilanza.

Risorse finanziarie e riparto dei proventi contravvenzionali

L’investimento complessivo stanziato per l’attuazione del piano “Movida 2026” ammonta a 60.000,00 euro, a cui si aggiungono 14.280,00 euro per oneri riflessi e 5.100,00 euro per l’Irap. La copertura economica del progetto è garantita interamente dai fondi derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, in conformità con quanto previsto dall’articolo 208 del d.lgs. 285/1992. Il riparto di tali somme era già stato precedentemente definito dall’esecutivo guidato dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi con una specifica deliberazione dello scorso aprile.

Il provvedimento richiama inoltre le linee guida della Corte dei Conti e i pareri ARAN relativi all’incentivazione del personale della Polizia Locale. Viene specificato che il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento “non può che riferirsi ad un potenziamento dell’attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine”.

Dettagli sulla seduta e l’esecutività dell’atto

La riunione di Giunta, presieduta dal sindaco Mutalipassi e assistita dal Segretario Generale Francesco Minardi, ha visto la partecipazione in videoconferenza del vicesindaco Rosa Lampasona e degli assessori Roberto Apicella, Elvira Serra e Giuseppe Di Filippo, oltre alla presenza dell’assessore Giuseppe Cammarota.

La proposta ha incassato i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, dott. magg. Sergio Cauceglia, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Valeriano Giffoni. L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo ed è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune per la prescritta durata di quindici giorni.