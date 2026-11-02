Attualità

Agropoli, nasce “UrbanLab Costa Sud”: un hub per il futuro della città

Ad Agropoli nasce "UrbanLab Costa Sud", l'Urban Center dedicato a urbanistica, partecipazione civica e transizione ecologica nel Masterplan Salerno Sud.

Di:
Antonio Pagano
Agropoli Municipio

La Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato il progetto per la creazione dell’Urban Center Comunale denominato “UrbanLab Costa Sud”. La struttura sorgerà all’interno della palazzina Multiservizi di via Taverne, un immobile di recente costruzione e di proprietà comunale, con l’obiettivo di rafforzarne la funzione sociale e la destinazione a beneficio della collettività.

Il nuovo spazio si configurerà come un centro dedicato allo studio, alla ricerca, alla documentazione e al confronto sulle trasformazioni urbanistiche che interessano la città e il territorio circostante.

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Trasparenza e democrazia partecipativa per lo sviluppo del territorio

Tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione rientrano la promozione della democrazia partecipativa, la garanzia di trasparenza nei processi di trasformazione territoriale e il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle associazioni e del tessuto economico locale.

«La complessa transizione ecologica, digitale e sociale che investe il territorio comunale richiede l’istituzione di un luogo fisico e digitale permanente volto alla co-progettazione urbanistica, all’informazione civica e all’animazione culturale. — fanno sapere da Palazzo di Città — Il modello organizzativo e gestionale del moderno “Urban Center” risponde efficacemente a tale esigenza, configurandosi come un hub di mediazione tra Pubblica Amministrazione, Università, professionisti e cittadini».

I fondi della Regione Campania e l’integrazione nel Masterplan Salerno Sud

Per la realizzazione dell’opera, il Comune di Agropoli ha partecipato all’avviso pubblico promosso dalla Regione Campania, che assegna contributi destinati alla creazione di spazi pubblici orientati alla partecipazione informata e al dibattito cittadino.

L’UrbanLab ospiterà aree di documentazione ed esposizioni temporanee o permanenti dedicate ai processi di trasformazione urbana e agli interventi architettonici e strutturali programmati, proposti o in fase di attuazione. Le attività saranno strutturate sia su scala comunale, sia nell’ottica territoriale del Masterplan del Litorale Salerno Sud (Programma di Intervento di Valorizzazione), di cui l’Ente locale è parte attiva. L’Ente ha previsto, inoltre, l’impegno, da parte del Comune, della quota di co-finanziamento pari ad € 12.000,00 dopo l’ottenimento del finanziamento regionale.

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