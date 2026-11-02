Attualità

Fede e devozione a Centola per la reliquia di San Carlo Acutis: il pellegrinaggio dei fedeli

Continuano le visite a Centola per la venerazione della reliquia di San Carlo Acutis. Centinaia di fedeli in preghiera sui luoghi del giovane santo

Di:
Ernesto Rocco
Fede e devozione a Centola per la reliquia di San Carlo Acutis: il pellegrinaggio dei fedeli

La comunità di Centola si conferma meta costante di pellegrinaggio per centinaia di fedeli, coppie e gruppi desiderosi di sostare in preghiera davanti alla reliquia di San Carlo Acutis. L’esposizione pubblica nella chiesa locale sta richiamando persone da diversi centri del territorio, legate alla memoria del giovane santo e alla sua profonda devozione per l’Eucaristia, da lui definita il centro propulsore della vita cristiana.

Il legame con Centola e la mostra sui miracoli eucaristici

Il profondo attaccamento di Carlo Acutis al sacramento eucaristico si traduce concretamente nella nota mostra itinerante sui miracoli eucaristici nel mondo, ideata e curata dallo stesso giovane. La sua spiritualità è racchiusa in una delle sue affermazioni più celebri: «Davanti al sole ci si abbronza, davanti all’Eucaristia si diventa santi».

Leggi anche:

Perito intitola uno slargo all’ex dirigente comunale Donato Apolito
Prima categoria, sesta giornata: il punto sul girone H
Sapri, il Comitato di lotta a Fico: «La salute non si delega», consegnato il documento per salvare il Punto Nascita

Centola rappresenta un luogo simbolo per questa devozione, essendo legata ai periodi di soggiorno estivo che la famiglia Acutis trascorreva nel borgo. La presenza della reliquia offre ai visitatori l’opportunità di approfondire la conoscenza del ragazzo attraverso i racconti diretti di chi lo ha conosciuto di persona.

L’esperienza delle comunità e la celebrazione conclusiva

Nella giornata di sabato 31 ottobre, vigilia della solennità di Tutti i Santi, circa cento pellegrini tra giovani e adulti provenienti dalle parrocchie di Prignano, Cicerale e Montecicerale si sono radunati a Centola. Guidato dal parroco don Orlando Viggianiello, il gruppo ha ripercorso le tappe della vita quotidiana del santo e visitato l’esposizione sacra.

La giornata si è articolata in momenti di raccoglimento, testimonianze e condivisione, culminando nella celebrazione della Santa Messa pomeridiana. L’incontro ha offerto ai ragazzi un modello attuale di spiritualità basato sulla normalità della vita di tutti i giorni, dimostrando come le scelte quotidiane possano trasformarsi in un cammino di fede autentico.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.