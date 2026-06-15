Attualità

Agropoli, lavori in corso e caos stradale: traffico in tilt e lunghe code. Rabbia degli automobilisti

Mattinata da incubo nei pressi di Agropoli Sud e lungo la Via del Mare. Scatta la rabbia di pendolari e turisti bloccati nel cantiere.

Manuel Chiariello

Un lunedì mattina da incubo per centinaia di automobilisti alle prese con traffico intenso, rallentamenti e lunghe code. Sin dalle prime ore della giornata, la circolazione è andata progressivamente in sofferenza a causa di alcuni lavori stradali avviati nei pressi dell’uscita di Agropoli Sud e regolati da impianto semaforico.

Disagi particolarmente pesanti si sono registrati negli accessi alla città e lungo la Via del Mare con la paralisi del traffico veicolare che ha mandato in tilt la circolazione, scatenando la rabbia di tanti pendolari e turisti.

Il disagio: automobilisti intrappolati per oltre un’ora

In diversi tratti la circolazione è proceduta a passo d’uomo, con temi di percorrenza anche di un’ora. Non sono mancate le proteste degli automobilisti, molti dei quali hanno manifestato il proprio malcontento per i ritardi accumulati e per la mancanza di informazioni preventive sui cantieri:

“Siamo rimasti bloccati per oltre mezz’ora. Una situazione insostenibile”, il commento di alcuni di loro.

Allerta anche per i prossimi giorni

La concomitanza tra l’apertura dei cantieri e l’elevato flusso veicolare del lunedì mattina ha inevitabilmente generato pesanti ripercussioni tutt’ora in corso.

Attenzione alta in vista anche dei prossimi giorni, quando i lavori potrebbero continuare a causare ulteriori rallentamenti. Gli automobilisti chiedono una migliore programmazione degli interventi e una comunicazione più tempestiva per evitare il ripetersi di episodi simili.

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