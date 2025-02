Agropoli, laboratori gratuiti di scrittura creativa: ecco come aderire

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha pubblicato un avviso pubblico destinato agli scrittori/sceneggiatori interessati a partecipare, a titolo gratuito, ai laboratori di progettazione, scrittura e realizzazione di un docufilm, che saranno gestiti da un regista competente.

L’iniziativa

L’Amministrazione Comunale per l’anno 2025, intende unire i due progetti di scrittura creativa e fotografia applicata al cinema, realizzati negli anni addietro nell’ambito delle politiche giovanili dell’Ente, per produrre un laboratorio unico e gratuito di progettazione e scrittura creativa, sempre destinato ai giovani dai 16 ai 35 anni, che possa sfociare nella realizzazione di un docufilm.

I laboratori saranno curati dal regista Attilio Rossi, che in rappresentanza della Mekanè Produzioni gestisce i servizi culturali del Cineteatro comunale, luogo in cui i laboratori saranno svolti; gli stessi si terranno in orario pomeridiano.

Come aderire

Gli scrittori/sceneggiatori interessati a partecipare, gratuitamente ai laboratori, dovranno produrre la propria manifestazione di interesse all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ avviso. Gli interessati non saranno selezionati ma coinvolti, il calendario dei laboratori darà opportunità di intervenire a tutti coloro che, gratuitamente., vorranno condividere lo spirito sociale dell’iniziativa.