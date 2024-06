Il Comune di Futani cerca la sua quota rosa: un avviso pubblico per un’assessora

Cercasi assessore donna. A Futani, il neo eletto sindaco, Dario Trivelli, ha emanato il suo primo avviso pubblico volto a raccogliere “delle manifestazioni di interesse per la nomina di un assessore di sesso femminile, anche esterno”. Nonostante in maggioranza, nonché in consiglio comunale, sia già presente una donna, sono da ricercare nella disposizione normativa che prevede, anche per i comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti, la presenza di entrambi i sessi nell’esecutivo nominale.

Nell’avviso, pubblicato il 17 giugno, sul portale istituzionale dell’ente, si legge: “Il presente atto è rivolto ai soggetti di sesso femminile in possesso di spiccata moralità e adeguata preparazione e competenza amministrativa, condividenti il programma politico della lista ORGOGLIO E APPARTENENZA ed appartenenti al territorio comunale”.

Tutte le cittadine interessate dovranno far pervenire la loro manifestazione all’ufficio protocollo, entro le ore 12:00 del 28 giugno 2024, alla quale va allegata anche il curriculum vitae è l’accettazione del programma elettorale. Spetterà poi al Sindaco ricevere a colloquio le candidate da lui ritenute idonee.