Elezioni 2024 a Futani, Dario Trivelli sindaco. Questo il consiglio comunale

Dario Trivelli, con la lista Orgoglio e appartenenza, ottiene il 53% dei voti (430) ed è il nuovo sindaco. Filippo Marco Tambasco ha ottenuto 368 voti (46%) ed entra in consiglio comunale come esponente di minoranza insieme ad altri due candidati. Non era ricandidato l’uscente Aniello Caputo.

Le preferenze

Lista Orgoglio e Appartenenza nuoce voci per Futani Castinatelli ed Eremiti con Dario Trivelli: Amorelli Vincenzo 35, Bruschini Luana 18, Chirico Italo 26, Cortese Antonio 71 Merola Filomena 29, Rambaldi Antonio 38 Ramorino Piero 26, Rizzo Rosario 29 Ruocco Gennaro 83, Troccoli Raffaele 62. Lista “Prospettiva Futura”: Caputo Lorenzo 42 Delli Santi Nicola 84, Ruocco Simone 63 Ruocco Orlando 29, Rambaldi Giuseppe 23 Portanova Carlo 38, Mongiello Generoso 49 Cortese Esterina 8, Guglielmini Roberta 7 Chaaoub Wahiba 5.

A comporre il consiglio comunale: Gennaro Ruocco, Antonio Rambaldi, Vincenzo Amorelli, Rosario Rizzo, Piero Ramorino, FIlomena Merola, Italo Chirico (maggioranza); Filippo Mario Tambasco Nicola Delli Santi, Simone Ruocco (minoranza).