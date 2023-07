Agropoli, incendio alla Licina nei pressi delle abitazioni

Un incendio è divampato questa sera in località Licina di Agropoli. Il fuoco ha interessato alcune sterpaglie poste lungo il versante sud – est della rupe su cui si erge il centro storico. Probabile che ad appiccare le fiamme siano stati i fuochi d’artificio sparati al passaggio della processione in mare della Madonna di Costantinopoli. È consuetudine, infatti, che al transito del corteo di barche lungo il litorale si dia il via a spettacoli pirotecnici.

Il rogo e i soccorsi

Questa volta forse una scintilla ha provocato il rogo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che stanno domando le fiamme tra l’altro a poca distanza dalle abitazioni. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli.