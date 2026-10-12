Calcio

Agropoli, inaugurata la nuova sede dello Juventus Club “Alessandro Del Piero”

Inaugurata la nuova sede dello Juventus Club "Alessandro Del Piero" ad Agropoli in via De Gasperi. Presente il sindaco Mutalipassi. Tutti i dettagli.

Di:
Alessandro Pippa
Agropoli, inaugurata la nuova sede dello Juventus Club “Alessandro Del Piero”

Lo Juventus Club “Alessandro Del Piero” di Agropoli cresce e rinnova la propria presenza sul territorio inaugurando una nuova sede in via Alcide De Gasperi. La struttura, caratterizzata da spazi più ampi e funzionali rispetto alla sistemazione precedente, nasce per accogliere un numero sempre maggiore di sostenitori bianconeri.

Il tradizionale taglio del nastro si è svolto alla presenza del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, in un clima di forte entusiasmo e grande partecipazione di tifosi e cittadini.

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Più spazio per i tifosi bianconeri in via Alcide De Gasperi

Grande la soddisfazione espressa dai fondatori e dai dirigenti del sodalizio, che hanno raccontato l’emozione per il raggiungimento di questo importante traguardo. La scelta di trasferirsi nei nuovi locali di via Alcide De Gasperi risponde all’esigenza di offrire alla comunità bianconera locale un luogo di ritrovo più spazioso, confortevole e accogliente, ideale per seguire le partite e organizzare iniziative sociali.

Promozione del tifo e integrazione nel territorio di Agropoli

L’inaugurazione della nuova sede segna l’inizio di un nuovo capitolo per il club agropolese, che punta a consolidare la partecipazione attiva e a rafforzare il senso di appartenenza tra tutti gli appassionati della Juventus presenti nel Cilento.

I promotori dell’iniziativa hanno rivolto un invito aperto a tutta la tifoseria locale, sollecitando i sostenitori a iscriversi al club per condividere insieme le emozioni delle prossime sfide calcistiche e le attività dell’associazione.

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