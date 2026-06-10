Agropoli: in rada arrivano i super yacht Emerald Sakara e Checkmate

Agropoli si conferma meta privilegiata di navi per mini crociere nel segmento dell’offerta di alta qualità. Questa mattina in rada nel centro cilentano è arrivato il super yacht Emerald Sakara con circa 40 passeggeri a bordo e oltre 70 membri di equipaggio.

I dettagli del super yacht Emerald Sakara

Battente bandiera delle Bahamas, Emerald Sakara è lungo 110 metri e dotato di una piscina a sfioro, spa, palestra e 50 cabine, quasi tutte con balcone. La sua capacità è in grado di garantire riservatezza e servizi elevati a facoltosi vacanzieri, disposti a spendere per una settimana di navigazione anche circa 24mila euro a persona per una suite. Partito da Massa Lubrense, lo yacht è in viaggio verso sud per una crociera nel Mediterraneo.

In rada ad Agropoli spunta anche il Checkmate

Oltre all’Emerald Sakara, in rada c’è anche un altro yacht di lusso, il Checkmate: una imbarcazione da 44,2 metri costruita da Benetti e varata nel 2013. Questo yacht a motore, parte della linea Vision 145′, è noto per il suo design elegante e gli esterni curati da Stefano Righini. L’imbarcazione offre ospitalità fino a 12 ospiti e 9-10 membri dell’equipaggio.