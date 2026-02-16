Agropoli: immobile confiscato alla criminalità continuerà ad essere casa alloggio per persone adulte sofferenti psichici

La Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato il rinnovo della convenzione per l’affidamento in comodato d’uso gratuito dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in località Moio Alto, a favore della Fondazione “Casamica” mandataria della A.T.S. “Sole Alto”, da destinare a casa alloggio per persone sofferenti psichici.

Il servizio

Il progetto svolto presso l’immobile risponde a rilevanti esigenze socio-assistenziali del territorio e contribuisce al reinserimento sociale di soggetti fragili. “L’utilizzo sociale dei beni confiscati rappresenta un efficace strumento di contrasto alla criminalità organizzata e di promozione della legalità”, ha sottolineato l’Ente.

La convenzione viene rinnovata per dieci anni, con decorrenza dal 02.02.2026 al 01.02.2036, alle medesime condizioni previste nella convenzione originaria, salvo eventuali integrazioni non sostanziali.