Agropoli: il “Sacro Cuore” ricorda Padre Giacomo Selvi a 39 anni dalla scomparsa

La comunità parrocchiale del “Sacro Cuore” di Agropoli si è stretta in preghiera per ricordare Padre Giacomo Selvi a trentanove anni dalla sua scomparsa. Ampia e sentita la partecipazione dei fedeli alla Santa Messa di commemorazione, officiata dal parroco don Aniello Panzariello.

La testimonianza di don Aniello Panzariello: “Un esempio per tutti noi”

Durante l’omelia, don Aniello Panzariello ha voluto condividere un ricordo personale legato alla figura del sacerdote: “Anche io personalmente devo ringraziare Padre Giacomo, perché questa data ha segnato l’inizio del mio percorso in questa comunità, dove ho sentito da subito la presenza di Dio. Un grande lavoro è stato certamente compiuto da Padre Giacomo. Lo ricordo quando entrai in seminario: stava posando le prime pietre di questa chiesa. È stato per me un esempio personale e credo abbia donato tantissimo all’intera comunità”.

L’eredità spirituale e le attività dell’oratorio di Agropoli

L’opera e l’insegnamento di Padre Giacomo Selvi proseguono quotidianamente attraverso le iniziative e la vita comunitaria dell’oratorio a lui intitolato. Come ha sottolineato Antonio Giacco: “Quella di Padre Giacomo è soltanto una mancanza fisica, poiché la sua memoria continua a vivere attraverso le numerose attività che vengono portate avanti, a partire da quelle dell’oratorio, attivo ormai dal 1999”.