Agropoli, dall’accessibilità all’inquinamento: ecco la situazione sulla costa tra San Marco e il Solofrone

Nei giorni scorsi il difensore civico della regione Campania è intervenuto per chiedere al comune di Agropoli di mettere a norma i varchi di accesso al tratto di litorale che va dalla Torre del Lungomare San Marco al fiume Solofrone.

Un intervento arrivato a seguito delle segnalazioni dell’attivista Christian Durso, il quale aveva evidenziato come questo tratto di costa non fosse accessibile alle persone con disabilità.

Le criticità della costa

In effetti, giungendo sul posto, ci si accorge come i due accessi alla costa siano impercorribili per chi ha ridotta mobilità.

Ma osservando questo tratto di litorale ci si accorge anche di un altro problema, che non riguarda soltanto l’accessibilità. La spiaggia, in seguito alle mareggiate e alle piene dei corsi d’acqua, è infatti invasa dai rifiuti.

Sono centinaia gli oggetti in plastica e polistirolo soprattutto che si mescolano a canne e arbusti spiaggiati. Un inquinamento che non ha responsabilità nelle istituzioni; il problema va individuato alle origini, nello scarso senso civico di tante persone che gettano in mare o nei fiumi rifiuti d’ogni genere.