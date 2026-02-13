Agropoli, controlli GDO: chiusi laboratori di macelleria e panificazione. Alimenti sequestrati donati alla Croce Rossa

Nel corso di mirati controlli alla grande distribuzione organizzata sul territorio del comune di Agropoli, sono state svolte verifiche congiunte tra i carabinieri per la tutela Agroalimentare di Salerno e il personale dell’ASL di Salerno, distretto di Agropoli.
L’operazione
Le attività ispettive, effettuate presso un supermercato in località Mattine, hanno portato all’adozione del provvedimento di chiusura dei laboratori di macelleria e panificazione, a seguito delle irregolarità riscontrate durante i controlli. Nel corso delle operazioni è stato inoltre disposto il sequestro di un ingente quantitativo di prodotti alimentari dei reparti salumeria e macelleria, risultati privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa vigente.
Alimenti consegnati alla Croce Rossa di Agropoli
Gli alimenti, dichiarati edibili dal personale sanitario intervenuto, sono stati successivamente donati alla Croce Rossa Italiana – sezione di Agropoli, per la distribuzione alle famiglie in condizioni di difficoltà economica. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.
Grande il luogotenente, finalmente si inizia a controllare, ma si deve fare a tappeto!
Se non erano alimenti idonei alla consumazione perché sono stati donati alla CRI ?🤔 Di solito la merce sequestrata viene distrutta
Anna Cella i prodotti erano idonei, i locali no
Gianna Infante l articolo poco chiaro ,peccato che non si controlla anche la carne che di solito ogni sera andrebbe tolta dai banchi e sostituita con carne appena confezionata, invece la prendono sostituiscono l etichetta e la propongono in offerta, ci sarebbero cose più pesante dei laboratori, controllassero anche la sera quello che succede
Anna Cella non credere ai giornali
Luciano Luciano io credo a quello che vedo e l ho appena menzionato sopra