Agropoli, controlli GDO: chiusi laboratori di macelleria e panificazione. Alimenti sequestrati donati alla Croce Rossa

Nel corso di mirati controlli alla grande distribuzione organizzata sul territorio del comune di Agropoli, sono state svolte verifiche congiunte tra i carabinieri per la tutela Agroalimentare di Salerno e il personale dell’ASL di Salerno, distretto di Agropoli.

L’operazione

Le attività ispettive, effettuate presso un supermercato in località Mattine, hanno portato all’adozione del provvedimento di chiusura dei laboratori di macelleria e panificazione, a seguito delle irregolarità riscontrate durante i controlli. Nel corso delle operazioni è stato inoltre disposto il sequestro di un ingente quantitativo di prodotti alimentari dei reparti salumeria e macelleria, risultati privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

Alimenti consegnati alla Croce Rossa di Agropoli

Gli alimenti, dichiarati edibili dal personale sanitario intervenuto, sono stati successivamente donati alla Croce Rossa Italiana – sezione di Agropoli, per la distribuzione alle famiglie in condizioni di difficoltà economica. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.