Attualità

Agropoli, celebrata la Giornata dell’Agricoltura a Trentova

Grande partecipazione a Trentova (Agropoli) per la Giornata dell'Agricoltura. Benedizione dei mezzi e degli animali con don Pasquale Gargione in onore di Sant'Antonio.

Alessandro Pippa

Si è svolta presso il “Piazzale Di Sergio” di Trentova, ad Agropoli, la Giornata dell’Agricoltura, un appuntamento dedicato al mondo agricolo e alle sue tradizioni. La manifestazione ha visto la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali, in un clima di partecipazione e devozione.

A presiedere la celebrazione eucaristica è stato il parroco don Pasquale Gargione, che durante l’omelia ha richiamato il significato dei prossimi solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova.

La benedizione dei mezzi e la partecipazione dei fedeli

Numerosi i fedeli presenti alla Santa Messa, così come tanti sono stati gli agricoltori che hanno preso parte all’iniziativa portando i propri mezzi agricoli per ricevere la benedizione.

Il legame profondo tra la comunità e la terra si rinnova in un momento di forte condivisione e spiritualità per l’intero territorio cilentano.

Il saluto finale e l’affidamento al Santo Patrono

La giornata si è conclusa con un momento di saluto e affidamento di tutti gli agricoltori al Santo Patrono, rinnovando il legame tra fede, lavoro e tradizione che caratterizza il territorio.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.