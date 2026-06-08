Agropoli, celebrata la Giornata dell’Agricoltura a Trentova

Si è svolta presso il “Piazzale Di Sergio” di Trentova, ad Agropoli, la Giornata dell’Agricoltura, un appuntamento dedicato al mondo agricolo e alle sue tradizioni. La manifestazione ha visto la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali, in un clima di partecipazione e devozione.

A presiedere la celebrazione eucaristica è stato il parroco don Pasquale Gargione, che durante l’omelia ha richiamato il significato dei prossimi solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova.

La benedizione dei mezzi e la partecipazione dei fedeli

Numerosi i fedeli presenti alla Santa Messa, così come tanti sono stati gli agricoltori che hanno preso parte all’iniziativa portando i propri mezzi agricoli per ricevere la benedizione.

Il legame profondo tra la comunità e la terra si rinnova in un momento di forte condivisione e spiritualità per l’intero territorio cilentano.

Il saluto finale e l’affidamento al Santo Patrono

La giornata si è conclusa con un momento di saluto e affidamento di tutti gli agricoltori al Santo Patrono, rinnovando il legame tra fede, lavoro e tradizione che caratterizza il territorio.