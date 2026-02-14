Agropoli celebra l’amore: inaugurato il “Borgo d’oro degli innamorati”

È stata inaugurata ieri, nel cuore del centro storico di Agropoli, la quinta edizione del “Borgo degli Innamorati”, alla presenza di numerosi cittadini, scuole di danza, associazioni locali e delle autorità cittadine, tra cui il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo e agli Eventi Roberto Apicella.

Il programma

Il centro storico si trasforma nel suggestivo “Borgo d’Oro degli Innamorati”, offrendo a coppie e visitatori un fine settimana all’insegna dell’amore e della bellezza. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, propone una passeggiata romantica gratuita arricchita da musica, spettacoli e installazioni tematiche, per un’esperienza immersiva tra i vicoli del borgo antico.

Il percorso romantico

Il percorso prende vita dagli Scaloni Ennio Balbo, attraversa la porta d’ingresso del centro storico, Piazza Madonna di Costantinopoli e i caratteristici vicoli, illuminati e decorati a tema. Tornano luoghi simbolo dell’evento come la Panchina dell’Amore e l’iconico Tunnel dell’Amore, diventati negli anni tra gli scorci più fotografati della manifestazione.

A causa delle avverse condizioni metereologiche, l’evento è stato posticipato a sabato 21 febbraio.

La giornata si arricchirà con la presenza dei mercatini artigianali che saranno attivi in Via Piave, aperti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, con espositori locali e creazioni handmade. In programma anche la mostra pittorica itinerante “Amore a prima vista”, a cura dell’Associazione Akropolis Arte Il Faro, ospitata nelle attività commerciali aderenti. Non mancheranno spazi tematici e punti fotografici come l’Heart Point in Piazza Vittorio Veneto e la Panchina degli Innamorati in Piazzetta V. Bachelet.

«La manifestazione si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del centro storico già avviato dall’Amministrazione – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici, sostenere le attività commerciali e ricettive e rafforzare l’attrattività del territorio anche nei periodi di bassa stagione».

Gli fa eco l’assessore Roberto Apicella: «Il “Borgo d’Oro degli Innamorati” rappresenta un’occasione unica per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che mette al centro la bellezza del territorio, scelto già come luogo del cuore da tante coppie e wedding destination per i suoi scorci panoramici e le numerose attività ricettive di pregio».