Agropoli, cane aggredito da un branco: salvato e trasportato presso l’ambulatorio Asl di Serre

Un cane maschio, privo di microchip, è stato trovato ferito dopo essere stato aggredito da un branco di cani nella zona di via Frascinelle ad Agropoli L’animale, in condizioni serie, è stato recuperato e trasferito d’urgenza presso l’ambulatorio Asl di Serre per le cure necessarie.

Le segnalazioni e il ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto grazie a una segnalazione sul posto. Il cane era nascosto in un angolo ma, nonostante le ferite, si è avvicinato scodinzolando ai soccorritori. Determinante l’intervento di Carmine Marciano, che ha accompagnato i volontari sul luogo dell’avvistamento consentendo il recupero dell’animale.

Fondamentale anche la rapidità dei sanitari: il dottor Squillaro è intervenuto in tempi brevissimi, mentre il dottor Apostolico ha attivato immediatamente tutte le procedure necessarie per garantire cure tempestive.

Secondo le testimonianze raccolte, il cane sarebbe stato attaccato da un branco vagante che da tempo circola sul territorio di Agropoli, nel quale sarebbe presente anche un esemplare simil pitbull. L’episodio riaccende l’attenzione su una situazione definita da molti ormai fuori controllo.

L’appello degli animalisti

A sottolinearlo è anche Ilaria Procida del gruppo “Amici a 4 Zampe”, che dichiara: “Nonostante l’approvazione del progetto di censimento degli animali porta a porta, proposto dal dottor Ferrara e sostenuto dal sindaco, dalla polizia municipale e dall’ASL, l’iniziativa non risulta ancora operativa. Gli ambulatori veterinari pubblici risultano sotto pressione e le criticità nella gestione del randagismo restano evidenti. La prevenzione del fenomeno e la sicurezza pubblica appaiono quindi compromesse, con rischi concreti sia per gli animali sia per la comunità. Le condizioni del cane restano monitorate e verranno forniti aggiornamenti sull’evoluzione clinica. In caso di ripresa, sarà fondamentale trovare per lui un’adozione responsabile”.