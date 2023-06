Agropoli, campionato italiano di società: due giorni di grande atletica

Weekend ad Agropoli all’insegna dell’atletica con il campionato italiano di società. L’evento ha visto la partecipazione di 24 società provenienti da diverse parti d’Italia, tutte pronte a contendersi il titolo di serie B. Tra le compagini maschili, la Libertas Orvieto si è distinta, conquistando la vittoria con un totale di 161 punti. Ha ottenuto il secondo posto la New Atletica Afragola con 138 punti, seguita dall’USD Elite Giovani Atleti con 131 punti.

Serie femminile: ASD Cus Genova trionfa con 152 punti

Nella serie femminile, è stata l’ASD Cus Genova a primeggiare, conquistando il titolo di società con un punteggio di 152. Al secondo posto si è classificata l’Atletica Gran Sasso Teramo con 148 punti, seguita dall’ASD Francesco Francia con 145 punti. L’Atletica Agropoli ha raggiunto il decimo posto con un totale di 105 punti.

Durante la competizione, si sono distinti alcuni atleti, come Gerardina Spinelli nel salto in alto con 1,71 metri (nuovo record personale), Chiara Tarani nel triplo salto con 12,21 metri (nuovo record personale) e Anna Generali al secondo posto nel lancio del giavellotto con 37,921 metri. Gerardina e Chiara avranno l’opportunità di partecipare al Challenge di Atletica che si terrà a Modena l’8 e 9 luglio.

Successo sportivo e organizzativo

Il Presidente dell’Atletica Agropoli, Angelo Palmieri, ha commentato il successo della competizione: “È stata un successo sia a livello sportivo, grazie alle eccezionali performance degli atleti, che organizzativo. La nostra macchina organizzativa è ormai consolidata, il che ci permette di vivere queste giornate con la giusta tranquillità”. Palmieri ha inoltre ringraziato InfoCilento, e in particolare Domenico Cerruti, per aver reso possibile la diretta streaming dell’evento, che ha permesso agli accompagnatori e ai tecnici di far seguire i propri cari da casa.

Il Sindaco di Agropoli elogia l’organizzazione

Durante la cerimonia di premiazione, il Sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, ha espresso il suo orgoglio per aver partecipato e ospitato i campionati nazionali: “È un orgoglio partecipare e ospitare questi campionati nazionali. Agropoli è stata scelta come sede di campionati più volte e ne siamo onorati. Quando c’è sinergia tra Amministrazioni, squadre ed organizzazioni, le cose riescono alla perfezione”.

Prossimo appuntamento ad Agropoli: i Campionati Italiani Promesse

La città di Agropoli si prepara a un altro grande evento sportivo: i Campionati Italiani Promesse, che si terranno il 17 e 18 giugno. Sarà un’occasione per ammirare la migliore gioventù italiana nuovamente ad Agropoli.