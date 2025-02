Agropoli: bando per l’affidamento di un locale per l’attività di bar – punto ristoro, ecco le info utili

Il comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha pubblicato un bando finalizzato all’affidamento in concessione di un locale per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché ristorazione con asporto (bar/punto ristoro) sito nell’area mercato località Vignagrande – frazione Madonna del Carmine.

L’oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l’utilizzo del locale sito nell’area mercato in loc. Vignagrande per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché ristorazione con asporto. E’ peraltro oggetto della concessione l’attività di manutenzione ordinaria e pulizia degli spazi aperti annessi, la guardiania dell’intera struttura e gestione quotidiana dei servizi annessi al locale ad uso degli utenti, e nonché provvedere, a propria cura e spese, all’allestimento del bar-ristoro e delle aree annesse. Il locale è costituito da un manufatto, costituito da un solo livello fuori terra, avente una superficie commercial totale di mq. 96,80, e servizi igienici annessi.

La finalità del bando è quella di creare un punto qualificato di incontro e di ritrovo, in un area di notevole passaggio veicolare di turisti e visitatori della città e luoghi limitrofi e punto di ritrovo di lavoratori e trasfertisti presenti nel territorio.

Le informazioni utili

Il canone di conduzione a base d’asta viene stabilito in € 1.200,00 mensili, per un canone annuo di € 14.400,00, il canone di conduzione dovrà essere corrisposto al Comune di Agropoli in rate mensili anticipate, da versare anticipatamente entro il giorno 10 del mese in corso.

L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli entro e non oltre le ore 12:00 del 24/03/2025. Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere debitamente autorizzato. L’offerta, dovrà indicare in cifre ed in lettere l’importo offerto in rialzo rispetto al canone annuo base di € 14.400,00. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale del Comune di Agropoli.