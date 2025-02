Agropoli, nuova isola pedonale in piazza della Repubblica: al via la sperimentazione | VIDEO

Ha preso il via questa mattina la sperimentazione della nuova viabilità in Piazza della Repubblica. L’accesso è possibile durante gli orari di ingresso e uscita dai plessi scolastici. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale e del comando di Polizia Municipale, sarà possibile tutelare la sicurezza degli alunni.

Le modifiche

La soluzione prospettata consentirà agli alunni della scuola primaria “Landolfi” di scendere in sicurezza dallo scuolabus e dai veicoli dei genitori, evitando gli ingorghi che si creano sistematicamente dinanzi alla sede comunale, e l’ingresso in sicurezza dei bambini che frequentano la scuola primaria “Centro Scuola dell’infanzia” che precedentemente accedevano da viale Europa. La modifica alla viabilità sarà attiva fino a primavera quando sono previsti ulteriori interventi di sistemazione della viabilità in centro.

In particolare verrà eseguito un intervento di ripavimentazione dell’incrocio tra piazza Vittorio Veneto, viale Europa e via Pio X, con sistemazione anche dello spartitraffico.