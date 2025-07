Agropoli, auto fuori strada sulla Cilentana: due feriti

Finiscono fuoristrada con l’auto, due giovani originari di Cava dei Tirreni in ospedale. L’incidente è avvenuto sulla Cilentana nei pressi dello svincolo Agropoli sud.

Dinamica e soccorsi

L’auto, una Citroën C3, viaggiava in direzione Vallo Della Lucania quando, poco prima delle nove, è finita fuoristrada. Probabile che l’automobilista, un venticinquenne, abbia avvertito un colpo di sonno, perdendo il controllo della vettura e terminando la sua corsa contro un muro.

Immediato l’allarme: sul posto i sanitari della Croce Rossa di Agropoli attivati dalla centrale operativa del 118. Per il ragazzo e la fidanzata è stata necessario il trasferimento presso il presidio ospedaliero Vallese; per fortuna le loro condizioni non sarebbero gravi.

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.