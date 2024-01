Agropoli, alloggio “Dolce Risveglio”: “Adotta il tuo agrume”, ecco l’open day in programma in località Moio

“Adotta il tuo agrume”: è questo il titolo che la Fondazione Casamica di Salerno ha scelto per l’open dayche si svolgerà venerdì 26 gennaio a partire dalle ore 10.30 ad Agropoli presso la Casa Alloggio “Dolce Risveglio” in Via Fontana Saracena n.6 – Località Moio Alto.

Tale evento è il primo di 5 in programma nei prossimi mesi, organizzati al termine di un progetto denominato “I laboratori del Dolce Risveglio”, finanziati dalla Regione Campania, che ha visto coinvolti 10 ospiti della casa Alloggio per pazienti con problematiche psichiche.

Le finalità

La casa Alloggio Dolce Risveglio è stata realizzata nel 2016 dalla Fondazione Casamica in un bene confiscato alla criminalità, dove vivono in regime residenziale ospiti adulti che non possono essere gestiti nei nuclei familiari. L’Open day ha lo scopo di aprire le porte alle organizzazioni del territorio per far conoscere la destinazione del bene confiscato, e far adottare simbolicamente un albero di agrume, già piantato nel giardino, denominato “Agrumeto Sociale” (30 alberi circa di limoni, arance e mandarini), della Casa Alloggio.

Gli interventi

Piero de Luca Onorevole Camera dei Deputati, Franco Alfieri Presidente Provincia di Salerno, Roberto Antonio Mutalipassi Sindaco del Comune di Agropoli, Giovanna D’Arienzo Vice Sindaco del Comune di Agropoli.